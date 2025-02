Deutsche Bank auf Neunjahreshoch - Banken-Rally geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren gestiegen. Mit einem Kursplus von fast 4 Prozent waren sie Spitzenreiter im Dax und bauten ihren Gewinn im bisher kurzen Jahresverlauf bereits auf 23 Prozent aus.

Die Anteilscheine der deutschen Kreditinstitute profitierten in jüngster Zeit - ebenso wie jene anderer Geldhäuser in Europa - unter anderem von steigenden Zinsen am Markt für Staatsanleihen sowie von Übernahmespekulationen im europäischen Sektor.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks setzte am Dienstag seine jüngste Rally mit einem Anstieg auf ein Hoch seit der Finanzkrise 2008 fort. Zuletzt führte er das europäische Branchentableau mit einem Plus von gut 2 Prozent an. Für das Jahr 2025 summiert sich der Kursaufschlag auf knapp 21 Prozent./edh/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 20,50 auf Tradegate (25. Februar 2025, 14:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,90 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 39,31 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -0,20 %/+19,76 % bedeutet.