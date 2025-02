Aurania ernennt VP Corporate Social Responsibility

Carolina Lasso verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen soziale Verantwortung von Unternehmen, öffentliche Ordnung und strategische Kommunikation. Sie hat nachhaltige Entwicklungsinitiativen für ländliche und gefährdete Gemeinschaften geleitet und dabei öffentlich-private Partnerschaften und die internationale Zusammenarbeit gestärkt. In ihrer Funktion als Leiterin der Abteilung für soziale Verantwortung von Unternehmen und Regierungsbeziehungen bei der Aurania-Tochter Ecuasolidus hat sie wirkungsvolle CSR-Strategien vorangetrieben, die soziale Lizenz für den Betrieb sichergestellt und ein starkes Engagement für die Gemeinschaft und die Interessengruppen gefördert. Seit 2019 ist sie außerdem Geschäftsführerin der Step Forward Foundation, für die sie zweiundneunzig Entwicklungsprojekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasser und Wirtschaftswachstum betreut. Zuvor arbeitete sie im kolumbianischen Außenministerium (2010-2017), wo sie Entwicklungsprogramme an den kolumbianischen Grenzen leitete und für das Amazonasgebiet zuständig war, wo sie mit indigenen Gemeinschaften, FARC-Wiedereingliederungsbemühungen und konfliktbetroffenen Bevölkerungsgruppen arbeitete. Frau Lasso entwickelte Modelle zur Wiedereingliederung nach Konflikten und leitete Initiativen, die siebenundsiebzig Gemeinden zugutekamen. Sie spricht fließend Spanisch und Englisch und verfügt über mittlere Kenntnisse in Französisch. Frau Lasso hat einen Bachelor-Abschluss in Internationalen Beziehungen, ein Postgraduierten-Diplom in Friedenskonsolidierung und bewaffneter Konfliktlösung sowie einen Master-Abschluss in Politikwissenschaften. Diese Ernennung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

"Carolina geht Aufgaben und Herausforderungen mit Kreativität und Entschlossenheit an, denkt über den Tellerrand hinaus und baut dabei starke Beziehungen auf. Sie ist eine treibende Kraft hinter Auranias CSR-Bemühungen, die sie stets mit Zielstrebigkeit, Entschlossenheit und Visionen führt", sagte Dr. Keith Barron, Chairman und CEO. "In ihrer erweiterten Rolle wird Carolina alle unsere CSR-Initiativen beaufsichtigen und leiten und sicherstellen, dass Auranias Engagement für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement in allen unseren Betrieben weiter wächst."

