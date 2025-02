HABANOS, S.A. BEGRÜSST DAS XXV FESTIVAL DEL HABANO MIT DER FEIER ZUM 150. JAHRESTAG VON ROMEO Y JULIETA

HAVANA, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Das XXV Festival del Habano wurde mit einem spektakulären Willkommensabend eröffnet, der in dieser Ausgabe das 150-jährige Jubiläum von Romeo y Julieta , einer der historischsten und bekanntesten Marken von Habanos, S.A., würdigt. Der exklusive Salón de Protocolo Cubanacán , der sich in der Gemeinde Playa befindet, wurde in den perfekten Rahmen verwandelt, um 1.200 Gäste , darunter Händler, Experten, bekannte Persönlichkeiten und Habanos-Liebhaber, zu empfangen. Der Abend war in eine romantische, von Venedig inspirierte Atmosphäre getaucht, in der das leuchtende Rot im Mittelpunkt stand und die Leidenschaft widerspiegelte, die Romeo y Julieta ausmacht.

Der große Moment des Abends kam mit der Weltpremiere der Romeo y Julieta Amantes (53 Ringmaß x 153 mm Länge), die exklusiv zum Gedenken an dieses bedeutende Jubiläum entworfen wurde. Diese Neueinführung verkörpert das Erbe und den unverwechselbaren Stil der Marke und hält die Tradition lebendig, während sie das Streben nach Exzellenz in jeder Veröffentlichung von Habanos, S.A. aufrechterhält.

Die Sobresalientes-Vitola mit dem Fabriknamen hat einzigartige Dimensionen im Portfolio der Marke, was die Exklusivität dieser Markteinführung noch verstärkt. Mit mittlerer Stärke und der klassischen Mischung von Romeo y Julieta ist die Amantes so konzipiert, dass sie sowohl erfahrene Aficionados als auch diejenigen, die ihre Leidenschaft für Habanos entdecken, fesselt.

Wie Jorge Pérez Martel, Vice President of Sales bei Habanos, S.A., während der Präsentation erklärte, wird Romeo y Julieta Amantes "in zwei exklusiven Formaten präsentiert: eine elegante Schachtel mit 20 Habanos, ideal für Sammler und Liebhaber, und eine Sonderausgabe in Schachteln mit 5 Habanos, perfekt als Geschenk." Diese letzte Schachtel wurde im Rahmen eines Vorverkaufs exklusiv für die Teilnehmer des Willkommensabends des Festival del Habano angeboten.

Vor der Enthüllung der mit Spannung erwarteten Romeo y Julieta Amantes Vitola richteten die Co-Präsidenten von Habanos, S.A., Maritza Carrillo González und Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, einige Worte an die Anwesenden, in denen sie die Bedeutung dieses 150-jährigen Jubiläums hervorhoben und sich bei den Aficionados, Händlern und Fachleuten der Branche für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Marke und das Habanos-Universum bedankten.

Während des Abends wurden auch die Nominierten für die Habanos Awards 2024 bekannt gegeben, mit denen die einflussreichsten Persönlichkeiten der Habanos-Branche ausgezeichnet werden. In der Kategorie Wirtschaft sind die Nominierten Alain Proietto, Sami Alrayhani und Luca Borla. In der Kategorie Kommunikation sind die Nominierten José Andrés Colmena, Aleksandar Spitic und Alexandre Groom. In der Kategorie Produktion schließlich sind Reynier Lázaro Rojas Medina, Roberto Sánchez Esquivel und Linnel Marrero Turiño nominiert. Die Gewinner werden während des Galaabends, der Abschlussveranstaltung des Festivals, bekannt gegeben.

Musik und Kunst spielten bei dieser Feier eine wesentliche Rolle. Die Veranstaltung bot eine außergewöhnliche Show, die große Vertreter der Kunstszene zusammenbrachte. Darunter Trío Tradicional Feeling, Rakatán mit seiner Schwarzlichtshow, die talentierte Yarima Blanco, eine führende Persönlichkeit der traditionellen kubanischen Musik, Ernesto Oliva und seine Gruppe, die Pantomimengruppe Cuerpo und das legendäre Orquesta Aragón, eine unbestrittene Ikone der kubanischen Musik.

