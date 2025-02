Jetzt neue Open-Source-Alternative zu Microsoft Sharepoint & Co. testen und mitgestalten (FOTO)

Berlin (ots) - Bereits wenige Wochen nach dem operativen Start der OpenCloud

GmbH steht das erste vollständige, installierbare und weitergehende Release von

OpenCloud bereit. OpenCloud ist die moderne Open-Source-Lösung für

Filemanagement, Filesharing und Content Collaboration und stellt eine

leistungsfähige und DSGVO-konforme Alternative zu proprietären Lösungen wie

Microsoft SharePoint, Google Drive oder Dropbox dar. Mit einer innovativen

cloud-native Architektur und der Lizenzierung unter Apache 2.0 und AGPL-3.0

setzt OpenCloud auf Zukunftssicherheit und Transparenz für digital souveräne

IT-Infrastrukturen in Europa.



"Wir freuen uns, mit dem ersten Release von OpenCloud eine exzellente und

sichere Filemanagement-Lösung mit maximaler Datenhoheit auf Open-Source-Basis zu

bieten und werden diese zusammen mit der Community weiterentwickeln" , erklärt

Klaas Freitag, CTO der OpenCloud GmbH .





Technische Highlights: Modern, flexibel und containerbasiert OpenCloud wurde vonGrund auf als cloud-native Lösung konzipiert. Durch den Einsatz vonMicroservices und die Optimierung für Container-Technologien wie Docker undKubernetes ermöglicht die Plattform eine flexible Bereitstellung und schnelleAnpassung an moderne IT-Anforderungen. Entwickelt in der Programmiersprache Gobietet OpenCloud hohe Performance und Skalierbarkeit. Erste Version bereits mitWeb-Office-Integration OpenCloud bietet bereits zum Start zahlreichefortgeschrittene Funktionen, darunter:- Sichere und skalierbare Datei-Speicherlösungen- Integration von Collabora Online für eine umfassende Web-Office-Lösung- Kollaborations-Tools für nahtlose Dateibearbeitung in Echtzeit- Granulare Benutzer- und Rechteverwaltung- Unterstützung ressourcenschonender Datei-Synchronisation und nutzerfreudlicherSharing-FunktionenFür das Jahr 2025 hat das Projekt-Team weitere umfangreicheFeature-Erweiterungen und Integrationen geplant.Aufruf an die Open Source-Community: Jetzt testen und Feedback geben!Die Open Source Community ist herzlich eingeladen, die ersteRolling-Release-Version zu testen und wertvolles Feedback für dieWeiterentwicklung beizutragen. Dank einer besonders einfachen Einrichtung undhoher Zuverlässigkeit lässt sich OpenCloud nicht nur auf hoch skalierendengroßen Cloud-Plattformen, sondern in wenigen Schritten auch aufSingle-Board-Computern (SBC) wie dem Raspberry Pi betreiben. Durch dieeffiziente Entwicklung in Go benötigt die Software nur minimale Ressourcen undläuft daher äußerst stromsparend - perfekt für nachhaltiges, sicheres undunabhängiges Filemanagement - selbst im privaten Heimnetzwerk.Alle Informationen zur Community-Beteiligung gibt es unter: