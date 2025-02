SCHIESSER GmbH / SCHIESSER ernennt Sonja Balodis zur neuen CEO (FOTO)

SCHIESSER ernennt Sonja Balodis zur neuen CEO (FOTO) Radolfzell (ots) - SCHIESSER freut sich, die Ernennung von Sonja Balodis als neue CEO der SCHIESSER Group bekannt zu geben. "Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der globalen Mode- und Bekleidungsbranche und ihrer nachweislichen Expertise in Markenstrategie sind wir überzeugt, dass Sonja Balodis die Marke SCHIESSER erfolgreich in die Zukunft führen wird", erklärt Isaac Dabah , CEO von Delta Galil , der Muttergesellschaft von SCHIESSER.



Sonja Balodis wird ihre Tätigkeit am 3. März 2025 aufnehmen. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende Erfahrung in leitenden Positionen bei Mode- und Bekleidungsunternehmen. Zuletzt war sie als CEO bei comma tätig und gehörte außerdem der Geschäftsführung der s.Oliver Group an. Unter ihrer Leitung entwickelte sich comma zu einer der Top-10-Marken im modernen Mainstream-Segment für Damenmode; über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren erzielte das Unternehmen eine zweistellige jährliche EBIT-Wachstumsrate.