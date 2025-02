Wertschätzung als Schlüssel zum Erfolg - Wie Gert Löhmer von GL Consulting & Interim mittelständische Unternehmen krisensicher macht (FOTO)

Emmerthal (ots) - Erfolgreiche Unternehmen bauen in Krisenzeiten auf

Wertschätzung - doch nicht jedes Unternehmen hat dieses Erfolgsrezept im Blick.

Interim-CRO und Change-Manager Gert Löhmer von der GL Consulting & Interim

unterstützt mittelständische Maschinen- und Anlagenbauunternehmen mit schnellen

Analysen, klaren Lösungen und wertschätzender Führung dabei, Mitarbeiter zu

binden, Konflikte zu lösen und nachhaltig zu wachsen. Warum Wertschätzung

unverzichtbar ist, wie sie gelingt und welche drei Säulen dafür entscheidend

sind, erfahren Sie hier.



Die Mitarbeiterfluktuation gehört zu den größten Herausforderungen der

Unternehmen dieser Zeit. Gerade in Krisenzeiten, wenn Unsicherheit und Druck

dominieren, sind motivierte Teams der Schlüssel zum Überleben. Doch ohne echte

Anerkennung droht ein gefährlicher Aderlass an Talenten. Wertschätzung ist weit

mehr als gelegentliches Lob - sie ist das Fundament einer starken

Unternehmenskultur. "Führungskräfte, die selbst begeistert sind, schaffen ein

Umfeld, in dem Mitarbeiter gerne bleiben und ihr Bestes geben. Fehlt diese

Begeisterung, wird selbst das stabilste Unternehmen brüchig", warnt Gert Löhmer,

Geschäftsführer der GL Consulting & Interim. "Unternehmen, die den Wert ihrer

Mitarbeiter erst beim Kündigungsgespräch erkennen, sitzen längst im freien Fall

- und das ohne Fallschirm."







vermissen und das Letzte, was ein Unternehmen aufgeben darf. Ohne sie bleibt

jede Strategie wirkungslos", betont der erfahrene Interim-CRO und

Change-Manager. Seit Jahren unterstützt Gert Löhmer mittelständische Maschinen-

und Anlagenbauunternehmen dabei, nicht nur durch Krisen zu navigieren, sondern

gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Sein Erfolgsrezept: Eine klare,

werteorientierte Führung, die Wertschätzung nicht als Floskel, sondern als

gelebte Realität versteht. Als Dipl.-Ing. Maschinenbau mit internationaler

Erfahrung vereint der Experte technisches Know-how mit unternehmerischer

Weitsicht und sozialer Kompetenz. Ob als Vollzeit-Geschäftsführer ad interim

oder als externer Berater und Sparringspartner - er bietet kurzfristige

Unterstützung, schnelle Analysen und messbare Erfolge. Sein skalierbares

Leistungsangebot ermöglicht planbare Kosten und flexible Laufzeiten - genau das,

was Unternehmen in unsicheren Zeiten benötigen. Was aber macht Wertschätzung so

mächtig? Im Folgenden stellt Gert Löhmer die drei Säulen der Wertschätzung vor,

die er in seiner Arbeit als unverzichtbar ansieht - und die jedes Unternehmen

meistern muss, um nachhaltig erfolgreich zu sein.



1. Säule: Einen klaren Rahmen schaffen



Ein klarer Rahmen bildet das Fundament für Wertschätzung im Unternehmen.





