Canada Nickel greift an – Das neue Powerhouse der Metallindustrie!

Analyse des Nickelmarktes und warum Kanada-Nickel ein großes Potenzial hat

Liebe Leserinnen und Leser!

Der Nickelpreis ist einiges an Kummer gewöhnt in den letzten Jahren. Der Markt ist immer noch in einem Überangebot die Frage ist nur wie lange noch. Denn dies kommt vor allem durch Indonesien zustande. Das Land startete die Produktion von Rostfreiem Stahl genannt STS in 2017 und wurde sehr schnell der zweitwichtigste Nickelverbraucher in 2020 weltweit. Man verbrauchte über 210.000 Tonnen, mehr als Japan. Die Nachfrage im Inland wuchs stark auf in 2021 auf 383.000 Tonnen. Durch Importbeschränkungen mehrerer Länder auf STS sank dies bereits wieder in 2022 und auch in 2023 ab. Für 2024 schätzt man grob 390.000 Tonnen Verbrauch und in 2025 sieht man einen Anstieg um 9% laut „World Stainless Steel Vereinigung“.

Quelle: INSG, Antaike, SMM, Mysteel

Indonesien will auch eine eigene Batterieindustrie sowie Elektroautomobilindustrie etablieren. Letzten Oktober gründete man zu diesem Zweck ein Joint Venture mit der Indonesia Battery Corporation (IBC) und Contemporary Amperex Technology oder kurz CATL. Damit will man Batteriezellen in einer Fabrik herstellen und CNGR meldete, dass man 10 Mrd. USD investieren will im Land. Dies steht im Einklang mit einer Reihe weiterer Ankündigungen, dass man die Wertschöpfungskette im Land massiv ausbauen will und damit Endprodukte mit dem inländischen Nickel herstellen will. Wir denken zum Einen baut sich Indonesien hier als die neue „OPEC“ im Nickel auf und versucht den Markt zu beherrschen.

Zum anderen schafft man wieder Abhängigkeiten im Nickelmarkt indem man die Preise künstlich unten hält und damit andere Produzenten oder angehende Produzenten aus dem Markt spült. Dies kann sich aber eine Nordamerikanische Industrie ebenso wenige gefallen lassen wie die EU. Umso wichtiger ist eine neue langlebige Nickelquelle die auch noch Nickel grün produziert sprich CO2 neutral und dann auch noch CO2 speichern kann von außerhalb sprich Netto Null produziert. Canada Nickel hat mit ihrem Crawford Projekt eine ebensolche Mine in der Planung mitten im Timmins Gebiet in Kanada. Der Nickelmarkt dürfte sich bald in ein Defizit verwandeln da es kaum Angebotswachstum geben wird.

Wie oben schon erwähnt werden Indonesien und auch China das Angebot limitieren was einen möglichen Superzyklus startet der alle 15-20 Jahre vorkommt. Canada Nickel erschließt den Timmins Nickel Bezirk vollumfänglich da dieser große Volumen, Haufentonnagen und Tagebau Nickelsulfidprojekte beherbergt die auch noch eine Netto-Null Nickelproduktion ermöglichen, ja sogar den Verkauf von CO2 Zertifikaten. Die Großinvestoren in Canada Nickel sind Agnico Eagle mit 11%, Samsung SDI mit 8.7%, Anglo American mit 7.6% sowie die Taykwa Tagamou Nation mit 8.4% nach Umwandlung. Das Crawford Projekt ist so weit entwickelt dass man in 2025 eine Bauentscheidung machen kann.

Es ist die zweitgrößte Nickelreserve und auch zweitgrößte Nickelressource weltweit. Die Bankfähige Machbarkeitsstudie zeigt einen NPV 8% von 2,5 Mrd. USD nach Steuern und einen IRR von 17.1%. Nimmt man die CO2 Gutschriften dazu steigt dieser auf 2,6 Mrd USD nach Steuern und zeigt einen IRR von 18,3% an.

Das projektierte Minenleben liegt bei sensationellen 41 Jahren. Die Umwelteinflussstudien wurden eingereicht und man hat damit den zweiten Teil des Bundesgenehmigungsprozesses erreicht und soll im Herbst 2025 die staatlichen Genehmigungen dann erhalten.

Die Projektfinanzierung läuft auf Hochtouren und man hat bereits eine Kreditzusage über 500 Mio. $ von der Export Development Canada Agentur als Mandated Lead Arranger sowie eine Unterstützungszusage über 500 Mio CAD einer führenden Finanzinstitution erhalten.

Es können 1,5 Mio Tonnen CO2 jährlich gespeichert werden. Damit können rund 30 Tonnen CO2 pro produzierter Tonne Nickel gespeichert werden. Das nenne ich mal grünen Bergbau! Man konsolidierte über 20 ultramafische Ziele die 25mal so groß sind wie die 1,6 qkm von Crawford. In 2025 will man insgesamt 8 zusätzliche Ressourcen bis Frühling 2025 melden sowie die ersten aus Reid und Deloro. Auch sollen Nickel, Edelstahl und Legierungsstahl Produktionen in Timmins angesiedelt werden da man das Metal Netto Null dann produzieren könnte. Dies wäre dann Nordamerikas größte Nickelverarbeitung und Kanada´s einzige große Edelstahl- und Legierungsstahlproduktion. Man muss sich aus der Abhängigkeit von Asien befreien und Canada Nickel lädt förmlich dazu ein.

Der Kursrückgang in der Aktie von Canada Nickel in den letzten 6-9 Monaten macht überhaupt keinen Sinn. Unser Point & figure Chart zeigt ein Ende der Abwärtsbewegung an die zügig in eine positive Trendumkehr umschwenken wird. Wir sehen hier eine tolle Investmentchance mit einem ersten Kurspotenzial auf 2 CAD für die Aktie. Das Unternehmen ist sehr günstig und wir sind sehr positiv dafür.

Ich bin investiert und habe bei 0,77 CAD nachgekauft um meinen Kostenschnitt zu drücken. Das ist eine tolle Chance meiner Ansicht nach!

