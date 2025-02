Straubinger Tagblatt / Die Bundesregierung geht auch in den nächsten ...

Die Bundesregierung geht auch in den nächsten Jahren leer aus Straubing (ots) - Was waren das noch Zeiten, als sich der Bundesfinanzminister Jahr für Jahr über eine stattliche Überweisung der Bundesbank freuen konnte. (...) Für das Jahr 2024 weist die Zentralbank nun sogar ein dickes Minus von 19,2 Milliarden Euro aus. (...) Müssen die Steuerzahler also nun für den Verlust geradestehen? Nein, die Bundesbank kann Verluste anders als andere Banken und Unternehmen unbegrenzt auf das kommende Jahr vortragen. Schreibt sie wieder Gewinne, kann sie die Miesen dann Stück für Stück ausgleichen. Die Bundesregierung wird also auch in den kommenden Jahren leer ausgehen.

