Novo Nordisk: Da ist das Kaufsignal! So können Anleger jetzt profitieren

Zwischen dem dänischen Pharmakonzern, dem niederländischen Anlagenbauer ASML und dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH war es zu einen Dreikampf um den Status als wertvollstes Unternehmen Europas gekommen. Lange konnten die Dänen dieses Rennen für sich entscheiden.

Gemeinsam mit dem US-Konkurrenten Eli Lilly hat Novo Nordisk die Behandlung von Übergewicht revolutioniert. Mit ihren GLP-1-Präparaten haben die beiden Unternehmen hochwirksame Therapien zum Gewichtsverlust entwickelt. In Folgestudien hat sich außerdem gezeigt, dass GLP-1 auch im Kampf gegen eine ganze Reihe weiterer Krankheiten Erfolge zeigt.

Dementsprechend fand ein Run nicht nur auf die Präparate, sondern auch die Aktie statt. Der Kursmotor ist in den vergangenen Monaten jedoch ins Stottern geraten. Novo Nordisk hatte mit einer hohen Bewertung seiner Aktie sowie enttäuschenden Studiendaten zu kämpfen. Viele Anlegerinnen und Anleger warfen zerknirscht das Handtuch. Doch inzwischen ist die Bewertung wieder zu vertreten – und auch der Chart zeigt sich von einer zunehmend konstruktiven Seite.

Novo Nordisk Chartsignale

Prozyklisches Kaufsignal: Der Aktie ist der Sprung über die 50-Tage-Linie gelungen. Das ist nach der Korrektur der letzten Monate ein erstes prozyklisches Kaufsignal.

Widerstandszone überwunden: Novo Nordisk hat die 90-Dollar-Marke überwunden. Hier lag ein Horizontalwiderstand, der das Aufwärtspotenzial begrenzt hat.

Verbesserte technische Indikation: Die Indikatoren haben sich in den vergangenen Wochen stark verbessert. Die Aktie verfügt jetzt über technischen Rückenwind.

Vorzeichenwechsel im MACD: Der Trendstärkeindikator MACD hat sein Vorzeichen gewechselt. Das zeigt einen kurzfristigen Aufwärtstrend der Aktie an.

Novo Nordisk vor Trendwende? Sieht stark danach aus!

Ungeachtet der Verluste in den vergangenen Monaten – gegenüber ihrem Allzeithoch bei 148,15 US-Dollar [Anm. der Redaktion: Da der Handel der Aktie überwiegend an der NYSE abgewickelt wird, dient das Listing in New York als Besprechungsgrundlage für die Chartanalyse] hatte sich die Aktie zeitweise knapp halbiert – handelt Novo Nordisk in einem langfristigen Aufwärtstrend.

Annahme für diese These ist der Umstand, dass die Aktie auf Wochenkursbasis ihre 200-Tage-Linie respektiert und nicht nachhaltig unterschritten hat, wenngleich das, wie der Blick in den Chart zeigt, auf Tageskursbasis der Fall war. Damit sind die starken Kursverluste der vergangenen Monate noch nicht als neuer Trend, sondern als Korrektur innerhalb eines übergeordneten Trends zu betrachten.

Damit stellt sich die Frage, welche Chancen die Aktie hat, ihren übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und zu einer mittelfristigen Trendwende zu gelangen.

Trendwende nach Bodenbildung zunehmend wahrscheinlich

Diese Chancen sind nach einem breiten Bodenbildungsprozess im Bereich von 80 bis 90 US-Dollar zunehmend als gut zu bewerten. Erst recht, nachdem es der Aktie zum Wochenauftakt gelungen ist, ihre 50-Tage-Linie zurückzuerobern, und diese Gewinne am Dienstag selbst in einem schwachen Gesamtmarktumfeld weiter auszubauen. Damit ist ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen.

Begleitet wird dieses durch eine stark verbesserte technische Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln in kurzfristigen Aufwärtstrends. Diese Erholung hat schon vor der Erholung der Aktie eingesetzt, sodass es zu bullishen Divergenzen gekommen ist, die eine Trendwende zunehmend wahrscheinlich machen.

Erster Indikator zeigt bereits kurzfristigen Aufwärtstrend an

Der MACD deutet bereits auf eine solche hin, denn am Dienstagnachmittag ist ihm der Sprung über die Nulllinie und ein Vorzeichenwechsel gelungen. Das zeigt einen kurzfristigen Aufwärtstrend der Aktie an. Der war schon in den vergangenen Tagen mit dem Sprung über die Widerstandszone bei 85 US-Dollar ein erster charttechnischer Erfolg gelungen.

Dieser Anstieg hatte neben technischen auch fundamentale Gründe: Da die US-Gesundheitsbehörde FDA im vergangenen Jahr aufgrund der Knappheit von GLP-1-Präparaten einen Notstand ausgerufen hatte, durften Konkurrenten wie die Online-Apotheke Hims & Hers Nachahmerpräparate herstellen und verkaufen. Diese Notlage hat die FDA am vergangenen Freitag jedoch für beendet erklärt. Hims & Hers, das am Dienstag nach seinen Quartalszahlen stark unter Druck gerät, hat daher angekündigt, den Verkauf von Nachahmerpräparaten wieder einzustellen. Damit sind die Originalpräparate wieder konkurrenzlos, was auch den Anteilen von Mitbewerber Eli Lilly zu Kursgewinnen verhilft.

Mittelfristig mehr als 20 Prozent Aufwärtspotenzial

Der RSI, der zeitweise eine ausgeprägte Schwäche angezeigt hat, ist in den Bereich technischer Stärke zurückgekehrt. Das bedeutet gemeinsam mit dem wiedererstarkten MACD Rückenwind für die Aktie und die Chance auf fortgesetzte Kursgewinne.

Platz hierfür besteht zunächst bis zur Oberkante des rund 17,50 US-Dollar breiten Abwärtstrendkanals. Sollte auch dieser überwunden werden, wäre das nächste Ziel die Dreistelligkeit. Da die Abwärtstrendoberkante eine hohe Hürde darstellen dürfte, könnte es an dieser zunächst zu Gewinnmitnahmen kommen – auch um die technische Indikation wieder etwas abzukühlen.

Ein mittelfristiges Kursziel liegt mit der 200-Tage-Linie im Bereich von 110 US-Dollar. Damit verfügt Novo Nordisk derzeit über ein Kurspotenzial von rund 20 Prozent. Infragezustellen wäre der gegenwärtig stark verbesserte Trend erst, wenn die Aktie an die Abwärtstrendunterkante zurückkehren und dabei auch den jüngsten Doppelboden unterschreiten sollte.

Auch Experten sind unverändert zuversichtlich

Für eine Erholung der Aktie sind auch die Wall-Street-Experten zuversichtlich. Bei insgesamt elf Empfehlungen zur Aktie kommt Novo Nordisk aktuell sechsmal auf "Kaufen" beziehungsweise "Übergewichten". Vier Analysten raten zum Halten, während nur ein Beobachter die Aktie mit einem Kursziel von 71,59 US-Dollar zum Verkauf empfiehlt. Im Mittel sehen Analysten den fairen Wert der Aktie bei 110,73 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 22,2 Prozent bedeutet.

Diese Einschätzung wird unterstützt durch die inzwischen wieder moderate Bewertung der Aktie. Das für 2025 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 23,6, was zwar deutlich über dem Branchendurchschnitt von 19,2, aber signifikant unter dem Fünfjahresmittel der Aktie von 31,5 liegt. Damit sind die Weichen für eine fortgesetzte Erholung der Aktie nicht nur aus technischer, sondern auch aus fundamentaler Perspektive gestellt.

Novo Nordisk auf einen Blick

ISIN: US6701002056 (DK0062498333)

US6701002056 (DK0062498333) Börsenwert: 398,1 Milliarden US-Dollar (369,9 Milliarden Euro)

398,1 Milliarden US-Dollar (369,9 Milliarden Euro) Dividendenrendite: 1,8 Prozent

1,8 Prozent KGVe 2025: 23,6

23,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 110,73 US-Dollar (105,32 Euro)

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Anlegerinnen und Anleger, die von der zu erwartenden Erholung der Aktie profitieren und dabei überproportional hohe Gewinne einfahren möchten, können das Mithilfe des Call-Optionsscheins MJ9GAV tun. Dieser bezieht sich mit einem Basispreis von 85,00 US-Dollar direkt auf das Listing der Aktie am Handelsplatz in New York.

MJ9GAV verfügt über eine Laufzeit bis zum 19. September und bietet einen tagesaktuellen Hebel (Omega) von 4,1. Das sorgt im Falle eines Erreichens des Erholungsziels bei 110 US-Dollar für eine 66-Prozent-Chance. Doch Vorsicht: Sollte Novo Nordisk zum Laufzeitende unterhalb von 85 US-Dollar notieren, verfällt MJ9GAV wertlos, es besteht also Totalverlustgefahr. Der Breakeven liegt aktuell bei rund 100 US-Dollar, das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

