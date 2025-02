Cewe mit starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie dreht ins Minus

(neu: Kurs ins Minus gedreht)



OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe hat dank eines guten Weihnachtsgeschäfts 2024 seine Erwartungen beim Umsatz übertroffen. Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 832,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Die Oldenburger hatten zuletzt bis zu 820 Millionen in Aussicht gestellt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um 2,6 Prozent auf 86,1 Millionen Euro und lag damit fast am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. Analysten hatten beim Umsatz nicht ganz so viel erwartet, beim operativen Gewinn aber im etwas mehr auf dem Zettel.

Die Aktie des SDax -Konzers lag am Vormittag zunächst 0,4 Prozent im Plus. Zuletzt notierte sie 0,70 Prozent tiefer. In diesem Jahr hat sie leicht nachgegeben. Mit einem Kurs von 99 Euro liegt sie weiter unter dem Hoch aus dem vergangenen Jahr bei etwas über 110 Euro.