Discovery Life Sciences kündigt die bevorstehende Einführung von Tumoroids auf der Precision Med Tri-Con in San Diego an

„Unsere tumoroiden Zelllinien sind ein revolutionäres Werkzeug, welches dazu beitragen kann, große Hindernisse in der onkologischen Forschung zu beseitigen und Wissenschaftlern ein leistungsfähiges, prädiktives Werkzeug an die Hand gibt, um lebensverändernde Therapien schneller zu identifizieren", sagte McLean Collins, President of Biospecimens Products & Services bei Discovery. „Dieses Produkt steht auch für den kontinuierliche Einsatz von Discovery, Innovationen in der Krebsforschung voranzutreiben und ergänzt unser zellbiologisches Angebot an CFC- und ADC-Assays sowie unser 10X-Einzelzellportfolio."

Tumoroid Cell Lines, OncoPro Medium-Derived sind von Patienten stammende Krebszellen, die als selbstorganisierte multizelluläre 3D-Strukturen kultiviert werden. Sie dienen als hochgradig prädiktive Werkzeuge für die Entwicklung von Medikamenten sowie Diagnostika und bieten eine größere biologische Relevanz im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Krebsmodellen.

Höhepunkte der Tri-Con 2025

Neben der Vorstellung seiner tumoroiden Zelllinien wird Discovery auf der Tri-Con auch wissenschaftliche Vorträge unter der Leitung von Dr. Shawn Fahl, Vice President, Lab Operations, Cell Services & R&D, Biospecimens, halten:

Mittagsvortrag mit dem Titel From Biorepository to Breakthroughs: Beschleunigung der Entwicklung durch räumliche und transkriptomische Analysen im Rahmen des Programms „Spatial Biology and Single-Cell Multiomics" am 11. März.





im Rahmen des Programms „Spatial Biology and Single-Cell Multiomics" am 11. März. Keynote-Podiumsdiskussion zum Thema Technische Trends in der Präzisionsmedizin, bei der Dr. Fahl am 12. März seine Erkenntnisse über neue Innovationen in der Präzisionsmedizin mitteilen wird.