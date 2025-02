Massive Falschberatung beim Vertrieb von UniImmo Wohnen ZBI - Erster Verhandlungstermin gegen beratende Bank steht an!

Berlin (ots) - Nach dem dramatischen Absturz des UniImmo Wohnen ZBI-Fonds im

Juni 2024 um fast 17 Prozent, steht jetzt der erste Gerichtstermin gegen eine

beratende Bank an! Goldenstein Rechtsanwälte (https://www.ra-goldenstein.de/)

haben eine Klage wegen Falschberatung gegen die Volksbank Böblingen eingereicht

- und das könnte erst der Anfang sein!



Der Fall: Eine Kundin aus Baden-Württemberg hatte im Februar 2023 5.000 Euro in

den UniImmo Wohnen ZBI-Fonds investiert - mit der klaren Ansage, dass sie eine

risikoarme Geldanlage tätigen möchte. Trotzdem wurde ihr der Fonds empfohlen,

ohne sie über die tatsächlichen Risiken aufzuklären.





Die Folge: Die Kundin erlitt nicht nur einen erheblichen finanziellen Verlust,sondern fühlte sich auch massiv in Ihrem Vertrauen in die Finanzberatungenttäuscht.Die Klage, die am 27.02.2025 vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt wird,fordert die Rückabwicklung des Vertrags sowie die Rückzahlung derVerwaltungsgebühren und eine Entschädigung für die entgangenen Zinsen, die dieFrau mit einem sichereren Finanzprodukt erzielt hätte."Das am 21.02.2025 ergangene Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth (Az.: 4 HK 05879/24) weist bereits den richtigen Weg zum Schutz der Anleger. Das von derVerbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg erwirkte Urteil verpflichtet dieFondsgesellschaft es zu unterlassen für den Fonds eine Risikoeinstufung von 2oder 3 zu verwenden. Genau so wurde der Fonds aber jahrelang auch durch dieberatenden Banken vertrieben. Gerade diesen musste aber die gesetzlicheGrundlage zur Einordnung einer Risikoklasse bekannt gewesen sein.", sagtRechtsanwalt Claus Goldenstein.Die Frage bleibt: Wie viel Vertrauen ist noch in den Immobilienmarkt und seineBerater zu setzen? Der erste Verhandlungstermin könnte Antworten liefern und einwegweisendes Urteil bringen.Über Goldenstein RechtsanwälteGoldenstein Rechtsanwälte (https://www.ra-goldenstein.de/) unterstütztVerbraucher bei der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen. Diesbezüglichnimmt die Kanzlei unter anderem eine deutschlandweit führende Rolle imZusammenhang mit dem Abgasskandal ein. Die Anwälte der Kanzlei vertreten aktuellüber 65.000 Mandanten in der Sache und sind zudem für das ersteverbraucherfreundliche Dieselskandal-Urteil am Bundesgerichtshof (BGH)verantwortlich. Auf http://www.ra-goldenstein.de können sich Verbraucher überzivilrechtliche Themen informieren und bestehende Rechtsansprüche prüfen. DieKanzlei Goldenstein hat ihren Hauptsitz in Berlin-Schönefeld und beschäftigtderzeit über 100 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Europa. Die Kanzlei wirdvon dem Rechtsanwalt Claus Goldenstein geleitet.Pressekontakt:Martin Mickiewicz | mailto:martin.mickiewicz@golden-tech.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135393/5978786OTS: Goldenstein Rechtsanwälte