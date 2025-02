Euro steigt über 1,05 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag über 1,05 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1,0507 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch deutlich unter 1,05 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0497 (Montag: 1,0466) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9526 (0,9554) Euro.

Am Nachmittag belasteten schwache US-Konsumdaten den Dollar. So hat sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen deutlich eingetrübt. Es fiel im Januar so stark wie seit August 2021 nicht mehr. Besonders deutlich trübten sich die Erwartungen ein. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump schürt laut Conference Board Inflationsängste.