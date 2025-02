KONJUNKTUR vom 25.02.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/ Tribut der Zinspolitik: Erster Bundesbank-Verlust seit 1979

FRANKFURT - Erster Verlust seit 1979 und unter dem Strich gleich der höchste in der Bundesbank-Geschichte: Rund 19,2 Milliarden Euro Minus stehen in der Bilanz der Deutschen Bundesbank für das vergangene Jahr. Der Geldsegen für den Bundeshaushalt fällt damit erneut aus - wie schon in den vier Jahren zuvor.

