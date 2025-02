Tui: Aktie berappelt sich langsam - Nächste Chance für mutige Investoren?

Analystin Chandni Hirani von der britischen Investmentbank Barclays bewertete die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals als ermutigend. Allerdings bemerkte sie, dass die schwache Entwicklung in den Bereichen Märkte und Airlines die Kursentwicklung belasten dürfte. Sie stellte zudem eine Rückkehr zu einem normalisierten Buchungsverhalten fest.

Es waren nicht die Zahlen für das erste Quartal, welche den Aktienkurs in den Keller drückten, es war der Ausblick auf das zweite Viertel des Geschäftsjahres von Tui . Experten und Anleger monierten die schwachen Buchungszahlen für das zweite Quartal.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Tui bislang ein Buchungsplus von zwei Prozent sowohl für die gesamte Wintersaison als auch für den Sommer. Dies blieb jedoch hinter der im Dezember prognostizierten Steigerungsrate von vier Prozent für das Wintergeschäft zurück. Für den Sommer war zuvor sogar ein Anstieg von sieben Prozent erwartet worden. Auch Cristian Nedelcu von der Bank UBS machte auf diesen Rückgang aufmerksam. Beide Analysten hoben jedoch die positive Entwicklung der Durchschnittspreise hervor, die überdurchschnittlich gestiegen sind.

Insgesamt konnten die Zahlen die Anleger aber nicht überzeugen und die Aktie rauschte am Tag ihrer Veröffentlichung rund zehn Prozent in die Tiefe.

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Zahlen ist die Lage zwar immer noch angespannt, aber mutige Anleger können sich schon in Stellung bringen, um die Aktie wieder ins Depot zu holen. Tui hat sich nämlich einen Plan zurechtgelegt, um die "mauen" Buchungszahlen wieder in Schwung zu bringen.

Tui setzt verstärkt auf internationale Expansion und möchte vermehrt Reisende aus China und den USA für seine neuen Hotels in Asien gewinnen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen kostengünstigere Reiseziele in Osteuropa an, um preisbewusste Europäer anzusprechen, die aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten weniger ausgeben und kürzere Urlaube buchen.

Diese Strategie ist Teil einer bereits laufenden Erweiterung des Angebots, mit der TUI sein klassisches Geschäft mit Pauschalreisen für deutsche und britische Kunden über Südeuropa, die Türkei und Ägypten hinaus ausbaut. In den vergangenen Jahren hat der Konzern sein Portfolio auf entferntere Reiseziele wie Sansibar erweitert und damit den Nachholbedarf an hochwertigen Reisen nach der COVID-19-Pandemie genutzt.

Nun plant der Reisekonzern, amerikanische und chinesische Touristen für Hotels in China, Südostasien und beliebten Destinationen wie Teneriffa zu gewinnen. CEO Sebastian Ebel erklärte, dass in den kommenden drei Jahren 22 neue Hotels in China und Südostasien entstehen sollen, um gezielt chinesische Reisende anzusprechen, die seit der Pandemie nicht mehr in großer Zahl nach Europa reisen. Er betont, dass eine breitere Präsenz auf verschiedenen Märkten entscheidend sei, um wirtschaftliche Risiken besser auszugleichen.

Die jüngsten Geschäftszahlen von TUI und dem britischen Konkurrenten Jet2 haben jedoch Befürchtungen über eine schwächelnde Nachfrage in Europa geweckt, was sich auch in sinkenden Aktienkursen niederschlug. Steigende Preise, insbesondere in beliebten Urlaubsländern wie der Türkei, haben dazu geführt, dass viele Reisende auf günstigere Alternativen ausweichen. Während die Nachfrage grundsätzlich stabil bleibt, zeigen Daten von Tourismusverbänden und Unternehmen, dass europäische Urlauber kürzere und preisbewusstere Reisen bevorzugen.

Zusätzlich sieht sich TUI zunehmendem Wettbewerb durch Fluggesellschaften wie easyJet und British Airways gegenüber, die verstärkt in den Markt für Pauschalreisen drängen, sowie durch Anbieter wie Airbnb und andere Plattformen für Ferienunterkünfte. Laut der European Travel Commission beeinflussen Preis-Leistungs-Aspekte zunehmend die Wahl des Reiseziels, die Aufenthaltsdauer und die Ausgaben vor Ort.

Um sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen, hat TUI verstärkt in Marketingkampagnen investiert, seine App optimiert und sein Hotelangebot über klassische Reiseziele hinaus erweitert. Zudem bietet das Unternehmen mehr Reisen außerhalb der Hochsaison an, um Preissensibilität und veränderte Buchungstrends zu berücksichtigen. Insbesondere britische Urlauber verschieben ihre Reisen zunehmend auf günstigere Zeiträume außerhalb der Hauptsaison.

Auch in Osteuropa verstärkt TUI seine Präsenz, etwa mit Investitionen in den polnischen Markt, wo erschwingliche Spa- und Hotelangebote sowie die wachsende Kaufkraft eine Rolle spielen. Darüber hinaus sind Expansionspläne in Tschechien vorgesehen.

Zusätzlich hat das Unternehmen in Großbritannien und Deutschland das Programm „Experiences for Locals“ gestartet, das Menschen dazu ermutigen soll, für Freizeitaktivitäten wie Kochkurse, Malworkshops oder Wanderungen in ihrer Heimat Geld auszugeben.

Mein Tipp: Für mich haben die Anleger mit der Reaktion auf die Zahlen für das erste Quartal übertrieben. Der Chart ist deutlich schlechter als es in Wahrheit um Tui bestellt ist. In dieser Woche hat die Ratingagentur Moody’s mit einer Hochstufung auf die gute Entwicklung bei Tui reagiert. Sie hat das Corporate Family Rating von TUI am Dienstag von B1 auf Ba3 angehoben und den Ausblick von positiv auf stabil geändert.

Diese Entscheidung basiert auf einem besser als erwarteten Geschäftsjahr 2024, dem Wachstum in allen Geschäftsbereichen sowie einer Verbesserung der Kreditkennzahlen. Zudem flossen positive Signale zur Kundennachfrage für den Winter 2024/25 und den Sommer 2025 in die Bewertung ein.

Der stabile Ausblick reflektiert die Einschätzung von Moody’s, dass TUI seinen Verschuldungsgrad bis zum Ende jedes Geschäftsjahres konstant bei oder unter dem Faktor 2,5 halten kann. Dabei wird eine geringere Abhängigkeit von revolvierenden Kreditfazilitäten erwartet, was zu reduzierten saisonalen Schwankungen beiträgt.

Steigt der Kurs von Tui jetzt noch über die Marke von sieben Euro, dann können alle Anleger, die bereits mit den Hufen scharren, loslegen. Auf Sicht von mindestens zwei Jahren dürfte sich das Investment bezahlt machen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

