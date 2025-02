Arizona Sonoran meldet die südliche Erweiterung des hochgradigen Kerns bei Parks/Salyer durch Infill-Bohrungen, einschließlich 391 m mit 0,74 % Gesamtkupfer

Casa Grande, AZ und Toronto, ON, 25. Februar 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) ("ASCU" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran ... - freut sich bekannt zu geben, dass die ersten Ergebnisse der Infill-Bohrungen bei Parks/Salyer die Kontinuität der Mineralisierung in engeren Bohrabständen bestätigen und darüber hinaus den hochgradigen Kern bei der Kupferlagerstätte Parks/Salyer auf das Grundstück MainSpring beim Projekt Cactus in Arizona erweitert haben (siehe ABBILDUNGEN 1-10 ). Die Ergebnisse des Programms entsprechen den Erwartungen, mit einigen positiven Ausreißern, insbesondere bei ECM-289, ECM-299 und ECM-244. Drei Bohrgeräte konzentrieren sich auf Mineralressourcen-Infill-Bohrungen, während ein viertes Bohrgerät sich sowohl auf Mineralressourcen-Infill-Bohrungen bei Cactus West als auch auf die Bereitstellung von Bohrlochdaten für die geotechnischen und hydrologischen Programme konzentriert, die für die geplante Vormachbarkeitsstudie ("2025 PFS") erforderlich sind, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erwartet wird

Darüber hinaus wird Doug Bowden sein Amt als Vice President Exploration mit Wirkung vom 1. April 2025 niederlegen. Christopher White wird seinen Platz als Manager, Geology einnehmen, um die Infill-Bohrprogramme bei Cactus zu leiten, während ASCU technische Studien durchführt. Chris kam 2023 als leitender Minengeologe zum Unternehmen und hat seitdem eng mit Doug zusammengearbeitet und die Geologie- und Explorationsprogramme beaufsichtigt.

Highlights der Bohrungen:

- ECM-299: 1.283* ft (391 m) @ 0,74% CuT einer kontinuierlichen Mineralisierung

795* ft (242 m) @ 0,98% CuT, 0,75% Cu TSol, 0,041% Mo (angereichert)

Inkl. 50 ft (15 m) @ 1,91% CuT, 1,87% Cu TSol, 0,009% Mo (angereichert)

488 ft (149 m) @ 0,48% CuT, 0,009% Mo (primär)

- ECM-289: 1.527 Fuß (465 m) @ 0,74% CuT einer kontinuierlichen Mineralisierung

669 ft (204 m) @ 1,01% CuT, 0,79% Cu TSol, 0,017% Mo (angereichert)

Inkl. 122 ft (37 m) @ 1,72% CuT, 1,64% Cu TSol, 0,034% Mo (angereichert)

505 ft (154 m) @ 0,55% CuT, 0,008% Mo (primär)

- ECM-287: 1.574 Fuß (480 m) @ 0,47% CuT mit nahezu kontinuierlicher Mineralisierung

117 ft (36 m) @ 1,04% CuT, 1,03% Cu TSol, 0,011% Mo (angereichert)

146 ft (45 m) @ 1,20% CuT, 0,96% Cu TSol, 0,034% Mo (angereichert)

637 ft (194 m) @ 0,43% CuT, 0,018% Mo (primär)

- ECM-244: 688 Fuß (210 m) @ 0,50% CuT mit kontinuierlicher Mineralisierung

437 ft (133 m) @ 0,59% CuT, 0,57% Cu TSol, 0,001% Mo (angereichert)

- ECM-285: 940 ft (287 m) @ 0,36% CuT einer kontinuierlichen Mineralisierung

428 ft (131 m) @ 0,41% CuT, 0,36% Cu TSol, 0,008% Mo (angereichert)

512 ft (156 m) @ 0,33% CuT, 0,006% Mo (primär)

- ECM-302: 1.295* ft (395 m) @ 0,41% CuT einer nahezu kontinuierlichen Mineralisierung

627 ft (191 m) @ 0,45% CuT, 0,36% Cu TSol, 0,006% Mo (angereichert)

669* ft (204 m) @ 0,38% CuT, 0,008% Mo (primär)

HINWEIS: Die tatsächlichen Breiten sind nicht bekannt, *einschließlich 1,9 Fuß Kernverlust in ECM-299 und 3,7 Fuß Kernverlust in ECM-302

George Ogilvie, President und CEO von Arizona Sonoran, kommentierte: "Die Integration des Grundstücks MainSpring in die Lagerstätte Parks/Salyer schreitet sowohl technisch als auch geologisch sehr gut voran. Seit 2021 und unter der Leitung unseres Geologenteams waren die Umwandlungsraten von abgeleiteten in angezeigte und gemessene Klassifizierungen beim Projekt Cactus recht hoch und wir erwarten eine weitere starke Umwandlung in der geplanten aktualisierten Mineralressourcenschätzung für 2025. Außerdem bin ich von dem wachsenden hochgradigen Kern bei Parks/Salyer beeindruckt. Das Geologenteam definiert weiterhin hochgradige Mächtigkeiten, die in Richtung Südwesten verlaufen, während unser Ingenieurteam das Potenzial untersucht, den Schwerpunkt der Grube in der PFS 2025 weiter nach Norden zu verlegen. Die Annäherung des Grubenschwerpunkts und des hochgradigen Kerns könnte dazu führen, dass das höhergradige Material früher in der Lebensdauer der Mine zugänglich ist, was sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirken würde.

Er fuhr fort: "Im Namen des Unternehmens möchte ich Doug Bowden für seine Leitung des Projekts danken, das er vom Erwerb eines Standorts mit begrenzten historischen Mineralressourcen zu einem bedeutenden Kupfer-Porphyr-Projekt in den USA geführt hat. Doug hat hervorragende Arbeit geleistet, indem er die Mineralressource auf eine Größe und einen Umfang gebracht hat, der sich in einer starken Projektwirtschaftlichkeit manifestiert, die ohne seine Führung nicht möglich gewesen wäre. Wir wünschen ihm alles Gute für sein nächstes Lebensabenteuer, und wie er zu sagen pflegt: "Es gibt keinen größeren Nervenkitzel als den Nervenkitzel einer Entdeckung" (CB Glascock). Wir freuen uns darauf, dass Chris mehr Verantwortung innerhalb des Teams übernehmen wird. Er hat einen großen Teil des Weges mitgemacht, und seine wertvollen Erfahrungen im Bereich der Minengeologie in großem Maßstab werden entscheidend sein, um Cactus bis zu einer eventuellen Bauentscheidung im nächsten Jahr voranzubringen.

Bohrungen und Geologie

Das für 2025 geplante Infill-to-Indicated-Bohrprogramm bei Parks/Salyer umfasst mindestens 90.000 Fuß (27.400 m) innerhalb eines umfassenderen Bohrprogramms von 130.000 Fuß (39.600 m) auf dem Projekt Cactus (siehe PR vom 4. Februar 2025). Alle Bohrungen werden voraussichtlich bis Ende Mai 2025 abgeschlossen sein, und ist nun zu ~50% gebohrt, wobei die Ergebnisse noch ausstehen. Drei Bohrungen konzentrieren sich auf Parks/Salyer und zielen auf die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung 2024 (PEA 2024") identifiziert wurden, in die gemessene und angezeigte Klassifizierung ab. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird noch vor der PFS 2025 in H2 2025 erwartet.

Drei Bohrgeräte nahmen die Bohrungen Ende 2024 wieder auf. Das vierte Bohrgerät arbeitet gleichzeitig bei Cactus West zur Unterstützung der PFS 2025. Zahlreiche Mineralressourcenbohrungen stimmen mit den Anforderungen für geotechnische und hydrologische Bohrungen überein, sodass eine Reihe der Bohrungen mehreren Zwecken dienen kann.

Infill-Bohrungen in der Parks/Salyer-Lagerstätte und im Süden entlang der ehemaligen Grundstücksgrenze zwischen Parks/Salyer und MainSpring (siehe Link zu den ABBILDUNGEN 1-10) dienen dazu, den hochgradigen, angereicherten Mineralisierungstrend, der im Norden der Lagerstätte beobachtet wurde, weiter zu verfeinern und in Richtung Südwesten zu erweitern. Es wird erwartet, dass diese Bohrungen eine größere hochgradige Zone im Norden zusätzlich zu lokalen hochgradigen Zonen innerhalb der flachen, niedriggradigen Mineralisierung definieren, die zuvor bei Bohrungen im Süden von Parks/Salyer angetroffen wurde. Die Untersuchungsergebnisse stimmen mit den Erwartungen der abgeleiteten Ressourcenschätzung überein, wobei mehrere Bohrlöcher bessere Ergebnisse erzielten als im PEA-Modell 2024 vorausgesagt, insbesondere ECM-299, ECM-244 und ECM-289 (siehe oben).

TABELLE 1: Signifikante Bohrabschnitte

Bohrung ID Zone Füße Zähler CuT Cu TSol Mo Von zu Länge von zu Länge % % % ECM-239 angereichert 338.0 366.0 28.0 103.0 111.6 8.5 0.80 0.79 0.001 angereichert 485.0 564.0 79.0 147.8 171.9 24.1 0.25 0.20 0.001 primär 564.0 598.0 34.0 171.9 182.3 10.4 0.14 0.02 0.001 primär 725.0 755.0 30.0 221.0 230.1 9.1 0.10 0.04 0.002 ECM-240 ausgelaugt 185.0 215.0 30.0 56.4 65.5 9.1 0.11 0.02 0.001 angereichert 282.0 330.0 48.0 86.0 100.6 14.6 0.46 0.44 0.001 Oxid 348.0 438.0 90.0 106.1 133.5 27.4 0.22 0.14 0.001 Oxid 487.0 740.0 253.0 148.4 225.6 77.1 0.31 0.23 0.003 einschließlich 519.0 573.0 54.0 158.2 174.7 16.5 0.65 0.53 0.005 ECM-242 Oxid 229.0 258.3 29.3 69.8 78.7 8.9 0.28 0.27 0.002 angereichert 268.0 327.0 59.0 81.7 99.7 18.0 0.45 0.44 0.001 angereichert 355.0 649.0 294.0 108.2 197.8 89.6 0.46 0.43 0.001 einschließlich 355.0 401.0 46.0 108.2 122.2 14.0 1.07 1.06 0.002 und 425.3 467.0 41.7 129.6 142.3 12.7 0.87 0.86 0.001 primär 649.0 1,044.0 395.0 197.8 318.2 120.4 0.15 0.02 0.001 einschließlich 799.0 847.0 48.0 243.5 258.2 14.6 0.25 0.02 0.002 ECM-244 Oxid 240.0 292.0 52.0 73.2 89.0 15.8 1.12 1.08 0.005 angereichert 292.0 728.9 436.9 89.0 222.2 133.2 0.59 0.57 0.001 einschließlich 295.9 310.0 14.1 90.2 94.5 4.3 2.93 2.92 0.001 und 484.0 609.4 125.4 147.5 185.7 38.2 1.07 1.05 0.001 primär 728.9 928.2 199.3 222.2 282.9 60.7 0.15 0.02 0.001 ECM-247 Oxid 384.0 525.0 141.0 117.0 160.0 43.0 0.11 0.07 0.001 angereichert 525.0 671.4 146.4 160.0 204.6 44.6 0.34 0.31 0.001 einschließlich 525.0 602.3 77.3 160.0 183.6 23.6 0.52 0.49 0.002 primär 671.4 828.3 156.9 204.6 252.5 47.8 0.10 0.02 0.001 ECM-248 Oxid/ angereichert 213.3 416.4 203.1 65.0 126.9 61.9 0.46 0.43 0.001 einschließlich 316.0 344.6 28.6 96.3 105.0 8.7 1.97 1.95 0.002 angereichert 447.0 538.0 91.0 136.2 164.0 27.7 0.22 0.21 0.001 primär 582.4 648.6 66.2 177.5 197.7 20.2 0.15 0.02 0.001 primär 699.0 731.0 32.0 213.1 222.8 9.8 0.19 0.02 0.001 ECM-249 Oxid 143.0 301.0 158.0 43.6 91.7 48.2 0.12 0.07 0.001 Oxid 351.0 390.0 39.0 107.0 118.9 11.9 0.46 0.34 0.001 angereichert 441.0 485.0 44.0 134.4 147.8 13.4 0.73 0.72 0.001 primär 524.0 707.9 183.9 159.7 215.8 56.1 0.24 0.04 0.003 einschließlich 566.6 667.0 100.4 172.7 203.3 30.6 0.32 0.03 0.004 ECM-250 angereichert 706.4 1,080.8 374.4 215.3 329.4 114.1 0.43 0.42 0.008 einschließlich 876.0 934.5 58.5 267.0 284.8 17.8 0.55 0.54 0.007 und 1,008.0 1,048.0 40.0 307.2 319.4 12.2 1.24 1.23 0.011 angereichert 1,176.0 1,314.0 138.0 358.4 400.5 42.1 0.12 0.09 0.006 primär 1,314.0 1,758.0 444.0 400.5 535.8 135.3 0.18 0.02 0.008 einschließlich 1,534.0 1,614.0 80.0 467.6 491.9 24.4 0.30 0.03 0.008 ECM-254 angereichert 375.0 650.3 275.3 114.3 198.2 83.9 0.52 0.50 0.003 einschließlich 508.3 570.0 61.7 154.9 173.7 18.8 1.05 1.03 0.003 angereichert 812.2 892.0 79.8 247.6 271.9 24.3 0.11 0.11 0.002 primär 1,150.0 1,200.0 50.0 350.5 365.8 15.2 0.10 0.06 0.002 primär 1,270.0 1,440.0 170.0 387.1 438.9 51.8 0.10 0.01 0.002 ECM-285 Oxid 988.0 1,009.6 21.6 301.1 307.7 6.6 1.06 0.92 0.003 angereichert 1,378.0 1,806.0 428.0 420.0 550.5 130.5 0.41 0.36 0.008 einschließlich 1,448.0 1,488.0 40.0 441.4 453.5 12.2 1.04 1.02 0.005 primär 1,806.0 2,318.0 512.0 550.5 706.5 156.1 0.33 0.03 0.006 einschließlich 1,917.0 2,027.0 110.0 584.3 617.8 33.5 0.42 0.03 0.005 ECM-287 Oxid 582.0 627.0 45.0 177.4 191.1 13.7 1.05 0.57 0.001 angereichert 726.0 761.5 35.5 221.3 232.1 10.8 0.64 0.60 0.004 angereichert 807.7 887.5 79.8 246.2 270.5 24.3 0.62 0.60 0.011 einschließlich 807.7 835.3 27.6 246.2 254.6 8.4 1.18 1.15 0.006 angereichert 1,011.8 1,129.0 117.2 308.4 344.1 35.7 1.04 1.03 0.011 einschließlich 1,011.8 1,055.2 43.4 308.4 321.6 13.2 1.49 1.48 0.009 angereichert 1,216.0 1,317.0 101.0 370.6 401.4 30.8 0.32 0.31 0.034 angereichert 1,373.0 1,519.0 146.0 418.5 463.0 44.5 1.20 0.96 0.034 einschließlich 1,373.0 1,399.0 26.0 418.5 426.4 7.9 4.47 4.43 0.025 primär 1,519.0 2,156.4 637.4 463.0 657.3 194.3 0.43 0.03 0.018 einschließlich 1,519.0 1,736.0 217.0 463.0 529.1 66.1 0.55 0.04 0.040 ECM-289 Oxid 532.0 638.0 106.0 162.2 194.5 32.3 0.52 0.50 0.011 einschließlich 608.0 638.0 30.0 185.3 194.5 9.1 1.14 1.09 0.009 angereichert 638.0 748.0 110.0 194.5 228.0 33.5 0.79 0.56 0.020 Oxid 782.2 842.2 60.0 238.4 256.7 18.3 0.51 0.49 0.007 angereichert 885.3 1,554.0 668.7 269.8 473.7 203.8 1.01 0.79 0.017 einschließlich 1,128.0 1,208.0 80.0 343.8 368.2 24.4 1.38 0.73 0.015 und 1,402.0 1,524.0 122.0 427.3 464.5 37.2 1.72 1.64 0.034 primär 1,554.0 2,058.6 504.6 473.7 627.5 153.8 0.55 0.04 0.008 einschließlich 1,565.1 1,595.0 29.9 477.0 486.2 9.1 0.94 0.07 0.011 und 1,653.0 1,706.0 53.0 503.8 520.0 16.2 0.96 0.05 0.009 ECM-299 Oxid 508.7 634.0 125.3 155.1 193.2 38.2 0.38 0.37 0.007 einschließlich 588 623.7 35.7 179.2 190.1 10.9 0.84 0.83 0.006 angereichert 744.0 1,539.0 795.0 226.8 469.1 242.3 0.98 0.75 0.041 einschließlich 978.0 1,028.0 50.0 298.1 313.3 15.2 1.91 1.87 0.009 und 1133.5 1,223.0 89.5 345.5 372.8 27.3 2.11 1.91 0.023 primär 1539.0 2,027.0 488.0 469.1 617.8 148.7 0.48 0.04 0.009 einschließlich 1539.0 1,720.0 181.0 469.1 524.3 55.2 0.80 0.06 0.015 und 1559.0 1,629.0 70.0 475.2 496.5 21.3 0.91 0.07 0.014 Oxid 528.0 569.4 41.4 160.9 173.6 12.6 0.16 0.14 0.008 angereichert 619.2 1,246.3 627.1 188.7 379.9 191.1 0.45 0.36 0.006 einschließlich 1045.0 1,246.3 201.3 318.5 379.9 61.4 1.00 0.73 0.009 primär 1246.3 1,915.1 668.8 379.9 583.7 203.9 0.38 0.03 0.008 einschließlich 1246.3 1,365.0 118.7 379.9 416.1 36.2 0.57 0.05 0.009 und 1440.0 1,505.0 65.0 438.9 458.7 19.8 0.50 0.03 0.012

Die Intervalle werden in Kernlängen angegeben und sind überwiegend vertikal gebohrt, es sei denn, die Bohrungen unterstützen speziell geotechnische Programme. Die Bohrergebnisse gehen von einem mineralisierten Cut-off-Gehalt von 0,1 % CuT aus, der das Potenzial für die Haufenlaugung von Tagebaumaterial im Falle von Oxid und angereichertem Material oder im Falle von Primärmaterial widerspiegelt, um typische Durchschnittsgehalte zu erzielen. Die Bohrungen wurden unterhalb der Verwerfung im Basement abgeschlossen. Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt. Die Abschnitte werden innerhalb der geologischen Grenzen der wichtigsten Mineralzonen zusammengefasst. Einschließlich 0,52 m (1,7 Fuß) Kernverlust in ECM-299 und 1,13 m (3,7 Fuß) Kernverlust in ECM-302 Die tatsächlichen Breiten sind nicht bekannt.

Tabelle 2: Bohrung

Loch Östliche Ausrichtung (m) Nordrichtung (m) Höhe (ft) TD (ft) TD (m) Azimut Dip ECM-239 422224.6 3644116.0 1,360.0 935.1 285.0 0.0 -90.0 ECM-240 422071.3 3643964.8 1,360.0 858.0 261.5 0.0 -90.0 ECM-242 421922.0 3644347.6 1,362.0 1,177.0 358.7 0.0 -90.0 ECM-244 421998.3 3644268.6 1,359.5 1,065.2 324.7 0.0 -90.0 ECM-247 422073.6 3644193.6 1,360.0 965.3 294.2 0.0 -90.0 ECM-248 422148.8 3644116.5 1,360.0 864.5 263.5 0.0 -90.0 ECM-249 422147.5 3643964.2 1,360.0 805.5 245.5 0.0 -90.0 ECM-250 421620.8 3644576.1 1,364.2 1,861.2 567.3 180.0 -75.0 ECM-254 421692.2 3644422.9 1,360.5 1,552.0 473.0 0.0 -90.0 ECM-285 421392.9 3644806.7 1,368.2 2,338.0 712.6 0.0 -90.0 ECM-287 421550.6 3644810.3 1,370.1 2,183.5 665.5 0.0 -90.0 ECM-289 421696.6 3644810.0 1,371.1 2,066.3 629.8 0.0 -90.0 ECM-299 421621.0 3644731.0 1368.0 2039.9 587.7 0.0 -90.0 ECM-302 421773.0 3644729.0 1370.0 1928.0 458.9 145.0 -85.0

Hinweis: Die Bohrstandorte basieren auf Bohrplänen und handgeführten GPS-Ortungsgeräten und können bei der abschließenden Vermessungskontrolle leicht angepasst werden.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die im Rahmen des Projekts zwischen 2020 und 2025 durchgeführten Bohrungen wurden von ASCU-Personal vor Ort überwacht, das die Kernproben für die Analyse vorbereitete und ein umfassendes QA/QC-Programm mit Leerproben, Standards und Duplikaten zur Überwachung der analytischen Genauigkeit und Präzision durchführte. Die Proben wurden vor Ort versiegelt und zur Analyse an Skyline Laboratories in Tucson AZ versandt. Die Probenvorbereitung, die Analysemethoden und das Qualitätskontrollsystem von Skyline entsprechen den weltweiten Zertifizierungen für Qualität nach ISO9001:2008.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allan Schappert - CPG #11758 - geprüft und verifiziert, der vom Unternehmen unabhängig und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Links aus der Pressemitteilung

Figures 1-10: https://arizonasonoran.com/projects/cactus-mine-project/press-release- ...

Feb 4: https://arizonasonoran.com/news-releases/arizona-sonoran-provides-2024 ...

Weder die TSX noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

Das Ziel von ASCU ist es, ein mittelgroßer Kupferproduzent mit niedrigen Betriebskosten zu werden und die Projekte Cactus und Parks/Salyer so zu entwickeln, dass sie solide Renditen für Investoren erwirtschaften und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde und alle Interessengruppen ermöglichen. Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens ist eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Cactus (ehemalige Mine von ASARCO, Sacaton), das sich auf privatem Land in einem infrastrukturreichen Gebiet von Arizona befindet. Angrenzend an das Projekt Cactus befindet sich die zu 100 % unternehmenseigene Lagerstätte Parks/Salyer, die eine schrittweise Erweiterung der Mine Cactus ermöglichen könnte, sobald diese zu einem Produktionsobjekt wird. Das Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Board geleitet, die auf eine langjährige Erfolgsgeschichte bei der Durchführung von Projekten in Nordamerika zurückblicken können, ergänzt durch globale Kapitalmarkterfahrung.

Für weitere Informationen

Alison Dwoskin, Direktorin, Investor Relations

647-233-4348

adwoskin@arizonasonoran.com

George Ogilvie, Präsident, CEO und Direktor

416-723-0458

gogilvie@arizonasonoran.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Aussagen über zukunftsgerichtete Aussagen und andere Angelegenheiten

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "fortschreitend", "antizipieren", "Annahmen", "werden", "fortsetzen", "könnten", "liefern", "entwickeln", "schätzen", "eventuell", "erforschen", "erwarten", "Durchführbarkeit", "fokussiert", "vorwärts", "zukünftig", "", "wachsend", "anfänglich", "führend", "schauend", "Modell", "bewegend", "als nächstes", "Ziel", "anstehend", "geplant", "potenziell", "Programm", "Fortschritt", "Risiko", "Studie", "vorbehaltlich", "anstrebend", "sein", "tendenziell", "aufsteigen" und "werden" oder Abwandlungen solcher Wörter und ähnlicher Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht werden können, könnten, dürften, sollten, würden, werden (oder nicht) oder die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen in der Gegenwart formuliert sein, z. B. in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die fortbestehen oder sich in der Zukunft auswirken können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen jene, die sich auf die Infill-Bohrungen bei den Mineralressourcen (einschließlich deren Ergebnisse), die laufenden geotechnischen und hydrologischen Programme (einschließlich deren Zeitplan und Ergebnisse), die PFS 2025 (einschließlich deren Lieferung und Zeitplan), den Rücktritt von Doug Bowden und den Wechsel von Chris White ( ) sowie deren Zeitplan beziehen; Mineralressourcenschätzungen im Allgemeinen und jegliche Umwandlung oder Aktualisierung von Mineralressourcenschätzungen in der geplanten aktualisierten Mineralressourcenschätzung für 2025 (einschließlich der Rate einer solchen Umwandlung und der Lieferung einer solchen aktualisierten Schätzung und des Zeitplans dafür); trending grade thickness; Verschiebung des Grubenschwerpunkts weiter nach Norden in der PFS 2025 oder anderweitig; das Infill-to-Indicated-Bohrprogramm 2025 und ein breiteres Bohrprogramm (einschließlich der Anzahl der Fuß und des Abschlusses), die Umwandlung oder das Upgrade der abgeleiteten Mineralressourcen, die Verfeinerung und/oder Erweiterung des angereicherten mineralisierten Trends, die Definition einer größeren hochgradigen Zone und alle anderen Ergebnisse (einschließlich des Zeitplans); jegliche Bauentscheidung hinsichtlich des Projekts Cactus; die PEA 2024 (einschließlich des Modells); die Wirtschaftlichkeit des Projekts; jegliche Wertsteigerung und/oder Rücklieferung an die Aktionäre, die Nachhaltigkeit und das Risiko; die Ziele des Unternehmens (einschließlich der Tatsache, dass das Projekt Cactus ein bedeutender Produzent von Kupferkathoden in Arizona und den USA wird); und die zukünftigen Pläne des Unternehmens.USA); und die zukünftigen Pläne oder Aussichten des Unternehmens (einschließlich der Nachhaltigkeit des Cactus-Projekts und der Entwicklung zu einem mittelgroßen Kupferproduzenten). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden, und alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als vernünftig erachtet werden und auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird (einschließlich der in dieser Pressemitteilung verlinkten Zahlen), die sich als falsch erweisen könnten, gehören auch jene, die in dem am 27. August 2024 eingereichten technischen Bericht für das Projekt Cactus (der "technische PEA-Bericht 2024"), im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 1. April, 2024 (der "AIF"), der Management's Discussion and Analysis (zusammen mit den dazugehörigen Finanzberichten) für das am 31. Dezember 2023 beendete Jahr und die bisher gemeldeten Quartale im Jahr 2024 (zusammen die "2023-24 Financial Disclosure") und die anderen maßgeblichen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens, einschließlich der Pressemitteilungen, auf die hierin verwiesen und/oder verlinkt wird (zusammen die "Company Disclosure"), die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und in seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren gehören unter anderem die "Risikofaktoren" im AIF sowie die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die im technischen Bericht der PEA 2024 und in der finanziellen Offenlegung 2023-24 genannt werden. Die vorstehende Auflistung von Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren ist nicht erschöpfend; die Leser sollten die umfassendere Erörterung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens, die im AIF, in der Finanzmitteilung 2023-24 und in anderen Unternehmensmitteilungen enthalten ist, konsultieren. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben), und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird oder die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden ausdrücklich durch diese Sicherheitshinweise sowie durch die Sicherheitshinweise im AIF, im technischen PEA-Bericht 2024, in der Finanzoffenlegung 2023-24 und in anderen Unternehmensoffenlegungen eingeschränkt.

Vorläufige wirtschaftliche Einschätzungen

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung 2024 (oder PEA 2024), auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird und die im technischen Bericht der PEA 2024 zusammengefasst ist, ist nur eine konzeptionelle Studie der potenziellen Rentabilität des Projekts Cactus, und die wirtschaftliche und technische Rentabilität des Projekts Cactus wurde nicht nachgewiesen. Die PEA 2024 ist eine vorläufige Studie und stellt nur eine erste Überprüfung des Potenzials und der Planungsoptionen des Projekts Cactus auf hohem Niveau dar; es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2024 realisiert werden wird. Weitere Einzelheiten zum Projekt Cactus und zur PEA 2024, einschließlich der geltenden technischen Anmerkungen und Sicherheitshinweise, entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. August 2024 und dem technischen Bericht zur PEA 2024, die beide auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und in seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Schätzungen der Mineralressourcen

Bis Mineralvorkommen tatsächlich abgebaut und verarbeitet werden, sind Kupfer- und andere Mineralressourcen nur als Schätzungen zu betrachten. Mineralressourcenschätzungen, die nicht als Mineralreserven klassifiziert sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung von Mineralressourcen ist von Natur aus ungewiss, beinhaltet eine subjektive Beurteilung vieler relevanter Faktoren und kann unter anderem durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere Faktoren, die in den vorstehenden Sicherheitshinweisen zu zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind, wesentlich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten "abgeleiteten" Mineralressourcenschätzungen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um die "abgeleiteten" Mineralressourcenschätzungen als "angezeigte" oder "gemessene" Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, die "abgeleiteten" Mineralressourcenschätzungen in die Kategorie "angezeigte" oder "gemessene" Mineralressourcen aufzuwerten. Abgeleitete Mineralressourcenschätzungen dürfen nicht die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien bilden, es sei denn, es handelt sich um vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Genauigkeit einer Mineralressourcenschätzung hängt von der Quantität und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den Annahmen und Einschätzungen ab, die bei der technischen und geologischen Interpretation verwendet werden, die sich als unzuverlässig erweisen können und bis zu einem gewissen Grad von der Analyse der Bohrergebnisse und statistischen Schlussfolgerungen abhängen, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer "abgeleiteten", "angezeigten" oder "gemessenen" Mineralressourcenschätzung jemals in eine höhere Kategorie, einschließlich einer Mineralreserve, aufgewertet werden. Die vom Unternehmen gemeldeten Mineralressourcenschätzungen wurden unter Anwendung von Standards und Definitionen gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM-Standards") in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators (NI 43-101") geschätzt, kategorisiert und gemeldet, das die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte regelt.

U.S.-Leser

Bei den Begriffen "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource", wie sie vom Unternehmen veröffentlicht werden, handelt es sich um kanadische Bergbaubegriffe, die in den CIM-Standards (zusammen die "CIM-Definitionen") gemäß NI 43-101 definiert sind. NI 43-101 legt Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen fest, die ein kanadischer Emittent von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralienprojekte macht. Diese kanadischen Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der United States Securities and Exchange Commission (SEC"), die gemäß Subpart 1300 der Regulation S-K (S-K 1300") für US-amerikanische und bestimmte ausländische berichtende Unternehmen gelten. Dementsprechend sind die Informationen, die die Mineralressourcenschätzungen für das Projekt Cactus beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen der SEC öffentlich gemeldet werden. Es kann daher nicht zugesichert werden, dass die Mineralressourcenschätzungen für das Projekt Cactus dieselben wären, wenn die Schätzungen in Übereinstimmung mit den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der SEC gemäß den geltenden US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf S-K 1300, erstellt worden wären. Darüber hinaus gibt es keine Garantie dafür, dass eine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung, die das Unternehmen gemäß NI 43-101 meldet, dieselbe wäre, wenn das Unternehmen diese Schätzungen gemäß S-K 1300 erstellt hätte.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

