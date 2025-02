Neue Aufklärungsschiffe sollen Putin abschrecken

WOLGAST (dpa-AFX) - Beschädigte Unterseekabel, auffällige Schiffsmanöver, Sabotageverdachtsfälle bei der Marine - vor dem Hintergrund einer angespannten Sicherheitslage betont die Bundeswehr die Bedeutung von drei neuen Aufklärungsschiffen. Das erste von diesen wurde am Dienstag in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern auf Kiel gelegt.

Das neue Flottendienstboot sei das modernste, das die Welt je gesehen habe, sagte Generalleutnant Andreas Hoppe bei der Kiellegung. "Hier wird die Zukunft eingebaut, damit wir auf jeden Fall eine Abschreckungsfähigkeit haben und Putin klarmachen: "Versuch es gar nicht erst mit uns"."