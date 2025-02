MDAX glänzt: Deutsche Indizes übertreffen schwache US-Märkte deutlich

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX konnte um 0,66% zulegen und steht aktuell bei 22.457,70 Punkten. Noch besser entwickelte sich der MDAX, der um 1,08% auf 28.146,88 Punkte stieg. Im Gegensatz dazu verzeichnete der SDAX einen leichten Rückgang von 0,30% und notiert bei 14.937,66 Punkten. Der TecDAX legte leicht um 0,12% zu und steht bei 3.846,40 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine schwächere Performance. Der Dow Jones verzeichnete einen minimalen Rückgang von 0,05% und steht bei 43.420,13 Punkten. Der S&P 500 fiel deutlicher um 0,86% und notiert aktuell bei 5.933,29 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine stärkere Performance im Vergleich zu den US-amerikanischen Indizes, wobei insbesondere der MDAX positiv hervorsticht. Die internationalen Märkte bleiben jedoch von Unsicherheiten geprägt, was sich in der uneinheitlichen Entwicklung widerspiegelt.Heidelberg Materials führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 3.58% an, gefolgt von BMW mit 2.69% und Porsche Holding SE, das um 2.57% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Siemens Energy den größten Rückgang im DAX mit -7.44%, gefolgt von Infineon Technologies mit -2.55% und Beiersdorf, das um -2.40% fiel.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Plus von 9.99% hervor, während K+S um 5.11% und TRATON um 3.75% zulegten.HelloFresh ist der größte Verlierer im MDAX mit einem Rückgang von -3.04%, gefolgt von Evotec mit -3.49% und HYPOPORT, das um -4.25% fiel.Die SDAX-Topwerte werden von der RENK Group angeführt, die um 5.71% zulegte, gefolgt von INDUS Holding mit 5.43% und Alzchem Group mit 1.67%.JOST Werke verzeichnet den größten Rückgang im SDAX mit -3.48%, gefolgt von STO mit -4.74% und SUESS MicroTec, das um -5.40% fiel.Im TecDAX führt Nordex mit einem Anstieg von 3.25%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 2.92% und HENSOLDT, das um 2.77% zulegte.Elmos Semiconductor ist der größte Verlierer im TecDAX mit -3.17%, gefolgt von Evotec mit -3.49% und SUESS MicroTec, das ebenfalls um -5.40% fiel.Im Dow Jones verzeichnet The Home Depot den höchsten Anstieg mit 3.30%, gefolgt von Walmart mit 2.99% und Procter & Gamble mit 1.78%.Goldman Sachs Group hat den größten Rückgang im Dow Jones mit -2.92%, gefolgt von NVIDIA mit -2.96% und JPMorgan Chase, das um -3.25% fiel.Im S&P 500 führt SOLVENTUM mit einem Anstieg von 10.25%, gefolgt von American Tower mit 6.96% und SBA Communications Registered (A) mit 4.66%.CrowdStrike Holdings Registered (A) ist der größte Verlierer im S&P 500 mit -4.95%, gefolgt von Intuitive Surgical mit -5.33% und Boston Scientific, das um -6.05% fiel.