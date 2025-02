Skanska beauftragt DXC mit der Modernisierung der globalen IT-Infrastruktur

ASHBURN, VA, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology, (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Anbieter von Technologiedienstleistungen, hat mit Skanska AB, einem multinationalen Bau- und Projektentwicklungsunternehmen, eine Vereinbarung zur Modernisierung der IT-Infrastruktur von Skanska unterzeichnet. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, die betriebliche Effizienz im gesamten Skanska-Geschäft in Europa und den Vereinigten Staaten zu steigern.

Die Bau- und Projektentwicklungsbranche durchläuft einen bedeutenden digitalen Wandel, bei dem Unternehmen Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung und Kosteneffizienz in den Vordergrund stellen. Skanska, bekannt für wegweisende Projekte wie das Londoner Gebäude 30 St. Mary Axe (The Gherkin), die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden sowie die Sanierung des Terminals B des Flughafens LaGuardia, hat sich an DXC gewandt, um das nächste Kapitel seiner digitalen Transformation zu unterstützen.

„Durch die Partnerschaft mit DXC und das Outsourcing unserer IT-Infrastruktur werden wir den neuen Anforderungen an moderne und flexible IT-Infrastrukturdienste gerecht", so Anders Candell, SVP IT von Skanska. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und uns stärker auf innovative, kundenorientierte Lösungen zu konzentrieren. Mit der Expertise von DXC schaffen wir eine solide Grundlage für hochwertige IT-Services und einen optimierten globalen Betrieb."

Als vertrauenswürdiger IT-Infrastrukturpartner von Skanska wird DXC die Azure-Cloud- und On-Premises-Umgebungen von Skanska verwalten, die Cybersicherheit verbessern und moderne Arbeitsplatzlösungen bereitstellen. DXC wird auch die nahtlose Konnektivität durch das Netzwerkmanagement im Rechenzentrum sicherstellen und gleichzeitig die Lösungsarchitektur, Automatisierung sowie Serviceoptimierung anführen. „Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Verwaltung hybrider IT-Umgebungen für viele der größten Unternehmen der Welt. Indem wir unser globales Know-how, unsere lokale Präsenz und unsere branchenführenden Lösungen nutzen, werden wir Skanska dabei helfen, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern sowie nachhaltiges Wachstum zu fördern", so Juan Parra, Managing Director von DXC für Europa.

