Nordic Capital schließt Akquisition von Anaqua ab

Boston / München (ots) - Führender Private-Equity-Investor im Bereich

Technologie & Zahlungssysteme erwirbt Anaqua mit dem Ziel, das weitere Wachstum

des Unternehmens voranzutreiben.



Anaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&%3Butm_source=wire&%3Butm_ca

mpaign=NCclosing) , der führende Anbieter von Technologielösungen und

Dienstleistungen für Innovation und das Management geistigen Eigentums (IP), gab

heute bekannt, dass Nordic Capital (https://www.nordiccapital.com/) , ein

erfahrener Private-Equity-Investor im Bereich Technologie & Zahlungssysteme

weltweit, eine Mehrheitsbeteiligung an Anaqua von Astorg erworben hat.





Die Übernahme ist eine entscheidende strategische Investition von NordicCapital. Sie zielt darauf ab, Anaquas anhaltendes Wachstum durch die Entwicklungimmer innovativerer IP-Management-Lösungen voranzutreiben. Nordic Capital wirdAnaquas globale Expansion sowie die kontinuierlichen Verbesserungen seinerSoftware und Services unterstützen, um die Marktposition des Unternehmens weiterzu stärken. Mit seinen Plattformen AQX® und PATTSY WAVE® integriert AnaquaBest-Practice-Workflows, Datenanalysen, internationale Patentanmeldungen sowieZahlungen für Patent- und Markenverlängerungen in spezialisierteSoftwarelösungen für IP-Experten. Die Plattformen bieten eine einzigartigeEnd-to-End-Wertschöpfung, um Abläufe zu optimieren, Strategien zu entwickeln undEntscheidungen rund um die wertvollen IP-Portfolios der Kunden zu treffen.Nordic Capital verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in derWachstumsförderung innovativer Technologieunternehmen und hat 33technologiebasierte Investitionen in Unternehmen getätigt - mit einem Gesamtwertvon rund 26 Milliarden Euro."Nordic Capital wird ein großartiger Partner sein - sowohl für Anaqua als auchfür unsere Kunden - da wir mit unserer gemeinsamen Vision für softwaregestützteIP-Management-Plattformen den Branchenwandel vorantreiben können", kommentierteBob Romeo, CEO von Anaqua. Justin Crotty, COO von Anaqua, ergänzte: "NordicCapital wird entscheidend dazu beitragen, die Wachstumsstrategie von Anaquaumzusetzen und technologiebasierte Lösungen für unsere Kunden sowie den IP-Marktbereitzustellen."Fredrik Näslund, Partner und Leiter des Bereichs Technologie & Zahlungssystemebei Nordic Capital Advisors, erklärte: "Wir freuen uns darauf, Anaqua in ihrernächsten Wachstumsphase zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre globalePräsenz weiter auszubauen und die führende IP-Management-Plattform fürinnovationsgetriebene Branchen zu etablieren."