Die Einführung von KI wird durch den wachsenden Einfluss von Kommunikationsleitern in der C-Suite beschleunigt

Chicago (ots/PRNewswire) - Der achte Jahresbericht beleuchtet die wichtigsten

Veränderungen in der Branche, darunter KI-gestützte Strategien, das Aufkommen

von Influencern unter den Beschäftigten und die steigenden Erwartungen an

Kommunikationsteams.



Cision, ein weltweit führender Anbieter von Medieninformationen und

Kommunikationslösungen, gab heute in Zusammenarbeit mit PRWeek die

Veröffentlichung des "2025 Comms Report" bekannt, der eine eingehende Analyse

der sich entwickelnden PR- und Unternehmenskommunikationslandschaft bietet.







Kanada zeigt der diesjährige Bericht, wie KI die Branche verändert ,

Kommunikationsleiter eine strategischere Rolle in der C-Suite spielen und

Beschäftigte Einfluss auf die Glaubwürdigkeit von Marken nehmen .



"Der '2025 Comms Report' bietet einen detaillierten Blick auf die Kräfte, die

unsere Branche prägen, von der zunehmenden Einführung und Integration von KI in

Kommunikationsstrategien bis hin zur Neudefinition von Einfluss", sagte Guy

Abramo, Chief Executive Officer bei Cision . "Diese Erkenntnisse liefern PR- und

Kommunikationsfachleuten die Informationen, die sie brauchen, um in einem

zunehmend komplexen Medien- und Geschäftsumfeld die Nase vorn zu haben."



Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Commsbericht 2025:



- Kommunikation ist einflussreicher denn je - 84 % der PR-Führungskräfte geben

an, dass die Führungsetage mehr als in den Vorjahren auf ihr Fachwissen

zurückgreift.

- KI revolutioniert die PR - Fast zwei Drittel (65 %) der

Kommunikationsverantwortlichen geben an, dass KI ihre Daten- und

Analysefähigkeiten erheblich verbessert , während 90 % sagen, dass sie eine

Rolle in ihrer Gesamtstrategie spielt.

- Beschäftigte sind die neuen Influencer - Interne Befürworter übertreffen

inzwischen traditionelle Influencer wie Prominente und Persönlichkeiten aus

den sozialen Medien, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit einer Marke zu

steigern.

- Mit weniger Mitteln mehr erreichen - 81 % der Kommunikationsverantwortlichen

fühlen sich stärker unter Druck gesetzt, mit weniger Mitteln mehr Wirkung zu

erzielen als im Vorjahr.



"Die Welt hat sich bemerkenswert verändert, seit wir diesen Bericht vor acht

Jahren zum ersten Mal veröffentlicht haben, und die Kommunikationsbranche musste

sich im Gleichschritt weiterentwickeln", sagte Gideon Fidelzeid, Vizepräsident

bei PRWeek . "Die diesjährigen Ergebnisse spiegeln einen Berufsstand wider, der

sich nicht nur anpasst, sondern auch floriert - ein Beweis für seinen wachsenden

Einfluss und seine entscheidende Rolle für Unternehmenserfolg sowie Innovation.



Der "2025 Comms Report" ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für PR- und





