Novo-Nordisk-Aktie: Wer zum Börsengang 10.000 USD investiert hat, besitzt heute?

Marktführer sind einer der besten Wege, ohne hohe Risiken an der Börse ein Vermögen aufzubauen. Sie haben sich bereits gegen die Konkurrenz durchgesetzt und können so in der Folgezeit einen großen Teil der Segmenterträge einsammeln. Über Zukäufe von aufstrebenden Firmen gelingt es ihnen zudem meist, die Konkurrenz auf Distanz zu halten und gleichzeitig von neuen Trends zu profitieren.

Auch Multimilliardär Warren Buffett setzt, wie sein Apple-Kauf aus dem Jahr 2016 zeigt, regelmäßig sehr hohe Beträge auf ausgesuchte Top-Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen.