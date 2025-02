AT&S bekommt per 1. Mai mit Michael Mertin neuen Vorstandschef

watchingtheflood schrieb 24.09.24, 13:33

Jetzt trennt man sich vom CEO, und schon wird man in der Spezl-Wirtschaft wieder nervös. Ich wüßte nicht, was daran nun wieder schlecht sein soll.

Erst kann er angeblich nichts, jetzt geht er weg, und schon ist es wieder nicht recht.

Ich denke, die wirklichen Probleme werden allesamt im Aufsichtsrat erzeugt. Der müsste komplett entsorgt werden und jegliche Bindung in Richtung Staat Österreich ist prinzipiell hochgradig toxisch.



Nicht nur die Firma ist anstrengend, auch Teile des Aktionariats, das ständig zu erratischen Reaktionen neigt. Ehrlich wahr, wenn in meinem Depot irgendwas grundsätzlich quer schießt, ist es diese Aktie. Die Firma ist eigentlich gut und in einem wichtigen Markt gut vertreten. Das ganze Getöse und Getue ist komplett selbst gemacht und unnötig.