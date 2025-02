Katarina Ageborg zur Vorstandsvorsitzenden ernannt, Markus Granlund zum amtierenden Geschäftsführer ernannt

Katarina Ageborg, eine angesehene Führungspersönlichkeit in der Biowissenschaftsbranche, bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung mit zu TFS, unter anderem in leitenden Positionen bei AstraZeneca, wo sie mehrere Jahre lang Teil des globalen Führungsteams war. Ihr Fachwissen in den Bereichen strategische Führung, Unternehmensführung und patientenzentrierte Innovation wird bei der Gestaltung der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen. Als Vorstandsvorsitzende wird sie dazu beitragen, die globale Präsenz von TFS zu stärken, die Kundenbeziehungen zu vertiefen und das weitere Wachstum voranzutreiben. Anders Slettengren wird zusammen mit Per Magnusson und Magnus Stephensen weiterhin im Verwaltungsrat vertreten sein.

Markus Granlund, eine erfahrene Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung in der Leitung internationaler Unternehmen, ist seit Oktober 2024 Mitglied des TFS-Vorstands und war zuvor 16 Jahre lang bei Semcon tätig, davon 13 Jahre als Geschäftsführer. Seine Erfahrung in der Leitung globaler Teams, der Förderung operativer Exzellenz und der Förderung kundenorientierter Partnerschaften wird einen nahtlosen Übergang gewährleisten und gleichzeitig das Engagement von TFS für hochwertigen Service und Innovation stärken. Seine Ernennung folgt auf die Bekanntgabe der Führung durch Ratos am Donnerstag und unterstreicht das einheitliche Engagement für den anhaltenden Erfolg und die Stabilität von TFS.

„Ich freue mich darauf, zum Wachstum von TFS beizutragen und mit unseren talentierten Teams zusammenzuarbeiten, um die Position des Unternehmens in der Branche weiter zu stärken", sagte Markus Granlund, amtierender Geschäftsführer von TFS. „Wir konzentrieren uns nachhaltig auf Agilität, operative Exzellenz und enge Partnerschaften und werden uns weiter entwickeln, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und Lösungen zu liefern, die das Leben von Patienten auf der ganzen Welt wirklich verbessern."

Unter der neuen Führung wird TFS sein wissenschaftliches Know-how und seine operative Exzellenz weiter ausbauen und gleichzeitig seine Kompetenzen in wichtigen Therapiebereichen erweitern. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und strategischen Partnerschaften widmet sich das Unternehmen weiterhin der Bereitstellung qualitativ hochwertiger, flexibler Lösungen, die sinnvolle Fortschritte in der klinischen Forschung ermöglichen.

„Bei diesem Führungswechsel geht es darum, auf unserem bisherigen Erfolg aufzubauen und sicherzustellen, dass TFS ein zuverlässiger Partner für Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit bleibt", fügte Markus Granlund hinzu. „Wir haben uns verpflichtet, qualitativ hochwertige klinische Forschungsdienstleistungen zu erbringen, Innovationen zu fördern und die Patienten stets in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen."

TFS HealthScience ist ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um innovative Behandlungen voranzutreiben und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Mit fast 700 Fachleuten in 40 Ländern bieten TFS und seine strategischen Partner maßgeschneiderte strategische Beschaffungslösungen und klinische Entwicklungsdienstleistungen in spezialisierten Therapiebereichen an, darunter Dermatologie, Innere Medizin, Neurowissenschaften, Onkologie und Augenheilkunde. TFS hat es sich zur Aufgabe gemacht, Partner zu stärken und Leben zu bereichern. Wir bieten flexible Lösungen, die eine globale Reichweite mit der Flexibilität und Reaktionsfähigkeit eines mittelgroßen CROs verbinden.

