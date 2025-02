Stimmen für FDP und AfD sind verloren

HAMBURG (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering wirbt fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg um Stimmen von FDP- und AfD-Anhängern. "Das muss jetzt auch jeder verstehen: Dass es eben nichts bringt, die FDP zu wählen, die kommt sowieso nicht rein. Und dass es aber auch nichts bringt, die AfD zu wählen, weil mit denen sowieso keiner koaliert", sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei. Eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD sah die FDP in Hamburg zuletzt bei 3,0 Prozent.

Thering bekräftigte, dass er offen für eine Zusammenarbeit mit der SPD sei. Der amtierende Bürgermeister Peter Tschentscher werde "nicht müde" zu sagen, dass er am liebsten weiter in einer Koalition mit den Grünen regieren wolle. Die CDU wolle jedoch dafür kämpfen, "dass es für Rot-Grün nicht reicht und wir dann direkt mit in den Hamburger Senat gehen", kündigte Thering an.