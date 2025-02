Sopra Steria wurde das achte Jahr in Folge von CDP für seine Umweltleistung ausgezeichnet

Zum achten Mal in Folge wurde Sopra Steria vom CDP für seine Umweltleistung ausgezeichnet.

Sopra Steria steht auf der „A-Liste" des CDP, was das anhaltende und nachdrückliche Engagement des Unternehmens und die Integration seines Plans für den Klimawandel in seine Geschäftstätigkeit, seine Lieferkette und die Dienstleistungen, die es seinen Kunden anbietet, verdeutlicht.

PARIS, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, ein wichtiger Akteur im europäischen Technologiesektor, wurde das achte Jahr in Folge in die „A-Liste" des CDP der weltweit leistungsstärksten Unternehmen in Bezug auf Klimaschutz aufgenommen.

Die jährliche Bewertungsmethodik des CDP hat sich als Maßstab für Transparenz und die Bewertung der Umweltprogramme von Unternehmen etabliert. Die fortgesetzte Aufnahme von Sopra Steria in die „A-Liste" des CDP (der neue Name des Carbon Disclosure Project, einer unabhängigen, internationalen Non-Profit-Organisation, die sich für Transparenz und Fortschritt in Umweltfragen einsetzt) ist ein Beleg dafür, dass die Gruppe bei ihren Geschäftstätigkeiten, ihrer Lieferkette und den Dienstleistungen, die sie ihren Kunden anbietet, Klimafragen berücksichtigt.