CGFNS International ändert ihren Namen zu TruMerit

Philadelphia, PA / ACCESS Newswire / 25. Februar 2025 / Die Organisation CGFNS International hat heute bekannt gegeben, dass sie im Rahmen der erweiterten Unterstützung der Personalentwicklung im Gesundheitswesen auf globaler Ebene ihren Namen in TruMerit ändern wird. Diese Entscheidung wurde vom CGFNS Board of Trustees im Herbst 2024 genehmigt.

CGFNS International ist jetzt TruMerit

Die Initiative bedeutet einen neuen Weg für CGFNS, die Abkürzung für „Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools“ (Kommission für Absolventen ausländischer Krankenpflegeschulen), die seit fast einem halben Jahrhundert die berufliche Mobilität von Krankenpflegekräften und anderen Fachkräften des Gesundheitswesens unterstützt, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert, wenn diese sich um die Zulassung zur Berufsausübung in den USA und anderen Ländern bemühen. Die Initiative ist eine Reaktion auf die Forderung, den Aufbau von Kapazitäten im Gesundheitswesen zu fördern, damit die Bedürfnisse der Menschen in einer sich rasch entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft erfüllt werden können.

TruMerit, ein Verweis auf „echte Exzellenz“, stellt die Rolle der Organisation bei der Validierung der Leistungen von Beschäftigten im Gesundheitswesen weltweit heraus. Sie wird weiterhin eine weltweit führende Rolle bei der Erbringung dieser Dienstleistungen einnehmen und gleichzeitig ihren Auftrag erweitern, um die Forschung und die Interessenvertretung zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen zu stärken, einschließlich globaler Standards und Rahmenwerke für Fachzertifizierungen, die Karrierewege für Arbeitskräfte im Gesundheitswesen ermöglichen, unabhängig davon, wo sie arbeiten möchten.

„Mit diesem Rebranding läuten wir eine neue Ära globaler Reichweite ein. Wir sind überzeugt, dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen in jedem Land - ausgestattet mit dem Fachwissen, den Werkzeugen und der Hingabe, um in ihrem Beruf Spitzenleistungen zu erzielen - den Weg zur Lösung der Herausforderungen im Gesundheitswesen von heute und morgen ebnen können“, so Dr. Peter Preziosi, President und CEO der Organisation.