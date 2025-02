Tesla sehr schwach - Börsenwert sinkt unter 1 Billion Dollar

(neu: Börsenwert und Aktienkurs aktualisiert)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die Mitte Dezember begonnene Verluststrecke der Tesla -Aktien hat sich am Dienstag fortgesetzt, die Einbußen verschärften sich sogar noch. Zum Handelsende an der Börse Nasdaq rutschten die Papiere des E-Auto-Herstellers um weitere 8,4 Prozent auf gut 300 US-Dollar ab und fielen auf den niedrigsten Stand seit Anfang November. Der Börsenwert fiel damit unter die Marke von einer Billion US-Dollar.

Damit sind die hohen Kursgewinne, die die Aktien mit dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November verbucht hatten, weitgehend wieder Makulatur. In der Spitze hatte sich der Tesla-Kurs fast verdoppelt und am 18. Dezember mit 488,54 Dollar ein Rekordhoch erreicht.