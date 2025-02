State Street und SS&C Technologies strukturieren das Joint Venture International Financial Data Services (IFDS) in Luxemburg und Irland um

Die von IFDS in Irland und Luxemburg erbrachten Transferstellendienstleistungen werden von State Street und SS&C übernommen

BOSTON und LONDON, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- State Street Corporation (NYSE: STT) und SS&C Technologies (Nasdaq: SSNC) gaben heute bekannt, dass sie nach fast 20 Jahren der Zusammenarbeit beabsichtigen, den europäischen Teil ihres Joint Ventures International Financial Data Services (IFDS) LP in Luxemburg und Irland umzustrukturieren. Im Rahmen dieses Plans werden die von IFDS in Irland und IFDS in Luxemburg erbrachten Transfer Agent-Dienste in die jeweiligen Geschäftsbereiche der beiden Organisationen übergehen.

State Street wird die Transfer Agent-Dienste für seine Kunden auslagern. SS&C wird die bestehenden Agent-Einheiten in Irland und Luxemburg umfirmieren und diese Einheiten als hundertprozentige SS&C-Unternehmen innerhalb seiner Abteilung Global Investor & Distributions Solutions betreiben. Beide Unternehmen gehen davon aus, dass die Umstrukturierung in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und Bedingungen.