Sandoz-Familienstiftung will großes Paket an Novartis-Aktien verkaufen

Die Sandoz - Fondation de Famille ist Aktionärin von Novartis, weil sie historisch mit dem Unternehmen verbunden ist. Die Ursprünge der Stiftung gehen auf die Familie Sandoz zurück, die 1866 das Chemieunternehmen Sandoz in Basel gründete. Sie ist seit der Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz zur Novartis im Jahr 1996 einer der wichtigsten Aktionäre des Konzerns.

Die Stiftung ist vor allem in der Schweiz in mehreren Bereichen tätig. So etwa in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Hochschulbildung und Forschung. Über die Fondation Edouard et Maurice Sandoz (FEMS) unterstützt sie Künstler und Museen./tp/ra/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 104,6 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2025, 22:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %. Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 232,40 Mrd.. Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8988. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 115,00CHF was eine Bandbreite von -17,78 %/+9,94 % bedeutet.