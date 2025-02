Mustang Energy Corp. schließt luftgestützte MobileMT-Untersuchung auf seinem Projekt Yellowstone in Saskatchewan ab und stellt Unternehmensupdate bereit

VANCOUVER, British Columbia, 25. Februar 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB:92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, den Abschluss einer hubschraubergestützten Mobile MagnetoTellurics-(„MobileMT“)-Untersuchung auf dem Projekt Yellowstone des Unternehmens bekannt zu geben, das sich im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan befindet.

Die MobileMT-Untersuchung wurde von Expert Geophysics mit Sitz in Aurora, Ontario, durchgeführt. Insgesamt wurden zur Erfassung der magnetischen und VLF-Daten 373 Profilkilometer in einem Abstand von 400 Metern vermessen. Die Untersuchung erfolgte über dem nordöstlichen Teil des Claim-Pakets des Projekts Yellowstone, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten lag, die bisher noch nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen (EM) Untersuchungsmethoden überprüft wurden. Diese MobileMT-Untersuchung zielt darauf ab, Leiter in Tiefen von mehr als 1.000 Metern aufzuspüren, um eine detailliertere Auflösung dieser tieferen Strukturen zu erhalten, die möglicherweise Uran beherbergen könnten.

Das Team von Expert Geophysics meisterte die schwierigen Wetterbedingungen und passte sich erfolgreich an, um eine qualitativ hochwertige Untersuchung zu gewährleisten, wobei Sicherheit und Datenintegrität im Vordergrund standen. Zur Optimierung der Effizienz wurde das Untersuchungsgebiet strategisch angepasst, um sich auf Zonen mit hoher Priorität zu konzentrieren. Dieser proaktive Ansatz ermöglichte die Erfassung wertvoller Daten, die von Expert Geophysics analysiert werden. Die Ergebnisse werden innerhalb von acht Wochen nach Abschluss der Untersuchung erwartet und dienen als Grundlage für die nächste Phase der Exploration.

„Wir sind dem Team von Expert Geophysics sehr dankbar, dass es trotz der rauen Witterung die Arbeiten fortgesetzt hat, und freuen uns auf den Erhalt der Ergebnisse, um die Explorationsarbeiten auf unserem Projekt Yellowstone voranzutreiben“, sagte Nick Luksha, CEO von Mustang.

Über das MobileMT-System

MobileMT ist die neueste Innovation in der luftgestützten Elektromagnetik und eine der fortschrittlichsten Generationen luftgestützter AFMAG-Technologien. Die MobileMT-Technologie nutzt natürlich vorkommende elektromagnetische (EM) Felder im Frequenzbereich von 25 bis 20.000 Hz. Gewitter setzen Energie frei, von der ein Teil in EM-Felder umgewandelt wird, die sich in dem Bereich zwischen Ionosphäre und Erde ausbreiten. Die von diesen EM-Feldern im Untergrund induzierten EM-Felder und Ströme werden bei MobileMT verwendet, um Schwankungen des elektrischen Widerstands im Untergrund zu erkennen.