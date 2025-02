RoboSense erreicht mit der Produktion und Auslieferung des 1 Millionsten LiDARs einen Meilenstein

SHENZHEN, China, 26. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Am 21. Februar veranstaltete RoboSense (2498.HK), ein KI-gesteuertes Robotik-Technologieunternehmen, das branchenführende inkrementelle Komponenten und Lösungen für den Robotikmarkt anbietet, in Shenzhen eine Zeremonie zur Feier der Produktion seines einmillionsten LiDAR-Geräts. Am 24. Februar wurde der LiDAR offiziell an Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd. geliefert. Mit diesem Meilenstein ist RoboSense das erste Unternehmen weltweit, das die Produktion von 1 Million High-Beam-LiDAR-Einheiten erreicht hat.

Am selben Tag fand die Offline-Zeremonie in der Beta Manufacturing Base von RoboSense in Nanshan, Shenzhen, statt. Beschäftigte brachten eine spezielle Gedenkplakette mit der Aufschrift „1.000.000ᵗʰ" an einem neu produzierten digitalen Festkörper-LiDAR E1R an, der gerade vom Band gelaufen war, und versammelten die Beschäftigten der Produktionslinie zu einem Gruppenfoto. Nach der Zeremonie wurden der E1R und die Gedenkplakette sofort an ihren nächsten Bestimmungsort – Pudong, Shanghai – transportiert.