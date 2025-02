MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ukraine/Merz/Macron:

"Macron hat Trump einen guten Ukraine-Deal angeboten: Europa zahlt für den Frieden und stellt Friedenstruppen, Amerika schützt im Gegenzug Europas Soldaten und kriegt Kiews Bodenschätze. Unklar ist, wie Trump darauf reagiert. Überreizen sollte auch der mächtigste Mann der Welt sein Blatt nicht: Verkauft Trump die Ukraine komplett an Putin, droht der historische Bruch mit dem verbündeten Europa. Und auch die hymnische Verehrung für ihn bei Amerikas patriotischer Rechten dürfte abkühlen. Die USA verstanden sich stets als die "gute" Supermacht, das Misstrauen gegen Russland nistet tief in ihrer DNA. Weil Trump aber inzwischen wirklich alles zuzutrauen ist, denken Macron und Merz jetzt auch das Undenkbare. Dazu gehört, dass Frankreich mit seiner atomaren "Force de Frappe" den Schutz Deutschlands garantieren will, falls sich Trumps USA komplett aus Europa zurückziehen."/yyzz/DP/ngu