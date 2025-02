Michter's kündigt für 2025 die Veröffentlichung seines US*1 Barrel Strength Rye an

Louisville, Ky., (ots/PRNewswire) - Michter's Master Distiller Dan McKee und

Michter's Master of Maturation Andrea Wilson haben die Veröffentlichung von

Michter's US*1 Barrel Strength Rye genehmigt. Die Auslieferung an Bars,

Restaurants und Geschäfte beginnt im März dieses Jahres.



"Als wir vor vielen Jahren mit dem Verkauf unseres Roggenwhiskeys begannen, war

amerikanischer Roggenwhiskey für viele Leute praktisch ein Fremdwort. Unser Team

ist stolz auf unsere Ryes, und es ist großartig zu sehen, wie diese Kategorie

von wunderbarem Whiskey wieder in den Vordergrund gerückt ist", bemerkte der

Präsident von Michter's, Joseph J. Magliocco.





Michter's Ryes ist ein Roggenbier nach Kentucky-Art mit einem hohen Anteil anMais und gemälzter Gerste, auch wenn er überwiegend aus Roggen besteht. "Wirhaben oft Leute bei einer Verkostung, die sagen, sie seien keine Roggentrinker,aber wenn sie Michter's probieren, sind sie überrascht, wie sehr er ihnenschmeckt", so McKee. "Dieser Roggenwhiskey im Stil von Kentucky in Fassstärkeist eine weitere fantastische Möglichkeit, die traditionellen Eigenschafteneines Roggenwhiskeys zu genießen und gleichzeitig eine schöne Balance zwischenSüße und Würze zu finden."Michter's US*1 Barrel Strength Rye ist ein Einzelfassprodukt, und diedurchschnittliche Proof-Qualität der Fässer in dieser 2025er Version beträgt110,5 Proof (55,25% ABV). Der empfohlene Verkaufspreis für eine 750-ml-Flaschebeträgt in den USA 120 Dollar.Über den US*1 Barrel Strength Rye sagte Wilson: "Es ist eine absolute Ehre, eineso wunderbare Darstellung dessen, was amerikanischer Roggen sein kann, mitseinen Backgewürzen, dunklen Früchten, Toffee und duftenden Zitrus- undBlumennoten in einem runden, glatten, komplexen Abgang zu präsentieren, der zumNachdenken und Genießen anregt. Ich könnte nicht stolzer auf unser Team und dieBemühungen sein, einen so raffinierten amerikanischen Rye zu kreieren, derunseren Hut vor der Geschichte des Roggenwhiskeys in diesem Land zieht."Im Oktober 2024 wurde Michter's als erster Whiskey in zwei aufeinanderfolgendenJahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der inGroßbritannien ansässigen Drinks International bekannt gegeben wurde, zum "TheWorld's Most Admired Whiskey" gewählt. Michter's blickt auf ein reiches undlanges Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualitätzurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour MashWhiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahlhergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4369295-1&h=27579689&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4369295-1%26h%3D2846122297%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.michters.com%252F%26a%3Dmichters.com&a=michters.com , und folgen Sie uns auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4369295-1&h=1169069825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4369295-1%26h%3D4107882695%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4369295-1&h=1708655445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4369295-1%26h%3D3233589041%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DFacebook&a=Facebookund https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4369295-1&h=4204108606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4369295-1%26h%3D1593251497%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FMichtersWhiskey%26a%3DX&a=X .mailto:jmagliocco@michters.comKontakt:Joseph J. Magliocco+1 (502) 774-2300 x580jmagliocco@michters.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2626812/Michters_Barrel_Strength_Rye_lifestyle__1.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/michters-kundigt-fur-2025-die-veroffentlichung-seines-us1-barrel-strength-rye-an-302385509.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/114603/5978956OTS: Michter's Distillery