Neuer Erholungsversuch erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Wochenstart erhält der Erholungsversuch des Dax am Mittwoch offenbar wieder etwas Schub. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,7 Prozent höher auf 22.570 Punkte. Damit würde er etwa an sein Vortageshoch zurückkehren. Seine jüngste Rekordjagd hatte der Dax in der Vorwoche bei 22.935 Punkten beendet.

Starke Vorgaben kommen vor allem von der Börse in Hongkong, wo der Hang Seng einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2022 erreichte. Die US-Indizes schwächelten am Vorabend indes weiter./ag/jha/