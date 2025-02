Deutsche Telekom will zulegen - Rekorddividende für 2024

Beilagenfresser schrieb 13.02.25, 11:06

Es liegt an der US-Tochter, t-mobile US.



Marktführer in den USA und verdienen sich ab jetzt doll und dusselig...



Meinst Du mit unser Staat die BRD und/oder EU? Da passiert aktuell nichts wirtschaftförderndes, ganz im Gegenteil. Der Kurs steigt trotz Heimatmarkt. Wenn man von der Marktkapitalisierung der Deutschen Telekom die Marktkapitalisierung des Anteils an t-mobile US abzieht, geht die Tendenz gegen NULL!



Telekom aktuell: 167,4 Mrd. Euro

Anteil an t-mobile US: 142,2 Mrd. Euro



t-mobile US deckt 85% der aktuellen Marktkapitalisierung der Deutschen Telekom ab...



Steigt t-mobile US (und deren Gewinn), steigt die Telekom und umgekehrt. Hier geht es eher darum, dass kein Schaden durch das Anhängsel von t-mobile US (der ganze Rest der Telekom) verursacht wird... in Europa gibt es nahezu weder Wachstum noch Wertschöpfung...



Gruß

Beilage