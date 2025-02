Eon übertrifft 2024 Marktschätzungen - Auch Prognose besser als erwartet Der Energieversorger Eon hat das vergangene Jahr besser abgeschlossen als am Markt erwartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) lag bei gut 9 Milliarden Euro, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Das sind zwar …