Eon will mehr Geld in Netzausbau investieren 43 Milliarden Euro bis 2028 Die für die Energiewende nötigen Investitionen in Milliardenhöhe schieben den Energieversorger Eon weiter an. Bis 2028 sollen 43 Milliarden Euro investiert werden, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Das ist eine Milliarde mehr, …