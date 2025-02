AUTO1 Group: Rekordjahr und Quartalsergebnisse 2024

AUTO1 Group SE meldet das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte mit Rekordergebnissen für das vierte Quartal 2024.

Im Jahr 2024 wurden 689.773 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 17,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Bruttogewinn für 2024 betrug 724,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 37,3% im Jahresvergleich.

Das bereinigte EBITDA erreichte 109,2 Mio. EUR, eine Verbesserung um 153,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Im vierten Quartal 2024 wurden 183.083 Fahrzeuge verkauft, ein Anstieg von 24,8% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Bruttogewinn von 201,3 Mio. EUR.

Für 2025 prognostiziert die AUTO1 Group einen Absatz von 735.000 bis 795.000 Fahrzeugen und einen Bruttogewinn von 800 bis 875 Mio. EUR.

Der nächste wichtige Termin, Q4 2024 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 26.02.2025.

Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,685EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,41 % im Plus.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.237,18PKT (+1,41 %).