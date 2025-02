Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 peilt überraschend kräftiges Ergebnisplus an Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im neuen Jahr seinen Aufwärtstrend beim operativen Ergebnis fortsetzen und setzt sich höhere Ziele als erwartet. So soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2025 …