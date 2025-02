E.ON mit Rekordinvestitionen für die Energiewende!

Der deutsche Energieriese E.ON setzt seinen Wachstumskurs fort und stockt seine Investitionen für den Netzausbau weiter auf. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte, sollen bis 2028 insgesamt 43 Milliarden Euro in die Infrastruktur fließen – eine Milliarde mehr als bisher geplant. Das Unternehmen reagiert damit auf die steigenden Anforderungen der Energiewende und den zunehmenden Strombedarf in Deutschland und Europa.

Netzinvestitionen als Rückgrat der Energiewende