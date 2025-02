DAX läuft weiter nach oben – Wall Street zittert vor den Nvidia-Zahlen

Anleger setzen auf die Zukunft und damit konkret auf eine Lockerung der Schuldenbremse, was eine neue wirtschaftliche Dynamik entfalten könnte. Den Optimismus schüren zusätzlich Fortschritte bei den geplanten Steuersenkungen in den USA, während China hofft, dass die jüngsten technologischen Durchbrüche bei Künstlicher Intelligenz der dortigen Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Beides könnte dem Export nützen und treibt den DAX.

Auf der anderen Seite werfen Microsofts Mietvertragskündigungen für KI-Rechenzentren einen dunklen Schatten auf die Nvidia-Zahlen heute Abend voraus. Die Quartalszahlen werden zumindest kurzfristig zu einem Flop- oder Top-Moment für den Markt. Besorgte Anleger stimmen im Zweifel mit dem Verkaufsknopf ab, was man bereits in den vergangenen Tagen erkennen konnte. Auch einige, nicht direkt beteiligte Titel werden in Sippenhaft genommen. Der Hang zu Gewinnmitnahmen bleibt zumindest an der Wall Street nach der Rekordjagd bestehen. Die Börse in Hongkong hat sich heute erholt und auch der DAX läuft weiter nach oben. Anleger gehen derzeit weitaus selektiver vor. Die Korrelationen, wonach alles in Richtung Wall Street steigt oder fällt, sind aufgebrochen.