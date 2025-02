ThyssenKrupp schließt hoch

Der insgesamt positive Start in das neue Geschäftsjahr hat die ThyssenKrupp-Aktie vor weiteren Verlusten bewahrt, seit dem Septembertief bei 2,76 Euro konnte das Papier bis zu dieser Woche zeitweise um 164 Prozent auf rund 7,00 Euro und zeitgleich auch über den 200-Wochen-Durchschnitt zulegen. Trotz der sich nun nähernden Widerstände ist die Aktie technisch dennoch günstig bewertet und versucht sich nun an einem seit Mai 2019 bestehenden Abwärtstrend. Ein Kurssprung darüber würde das Papier wieder deutlich in den zweistelligen Bereich vorantreiben und entsprechende Anstiegschancen an 9,21 bzw. 12,03 Euro auf mittelfristiger Sicht eröffnen. Die massiven Kursgewinne der letzten Tage könnten zuvor allerdings noch mit einem Abschlag zurück auf 5,06 Euro quittiert werden. Genau dieser Bereich würde sich für den mittelfristigen Anleger als Einstiegspunkt bestens eignen. Darunter würden empfindliche Rücksetzer auf 3,28 Euro bei ThyssenKrupp drohen.

Trading-Strategie: