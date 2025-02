Barclays hebt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel hoch 320 Euro

PPS: Keine Kauf/-Verkauf-Beratung = jeder macht seins !

Diese Aktie ist tatsächlich schwer angeschlagen....Und noch schlimmer ist, dass es da unten nicht wirklich viel gibt, was man als eine klare Unterstützung interpretieren könnte. Die Marke um/bei 191€ ist ein alter Widerstand von 2019, der jetzt zu etwas werden könnte, was man als kleinen Support definieren könnte. Sollten die Bullen also die aktuelle Preismarke bei/um 216€ (auf Wochenbasis) nicht halten können, wäre der Weg für die Bären bis zur nächsten Marke bei 191€ ein Stück weit vorgegeben. Was ich hier tue und warum ich das poste? Weil ich Sartorius seit langem kenne und ich diesen gestrigen Abschlag wahrgenommen hatte, um jetzt zu schauen, ob sich hier ein tragfähiges Einstiegsszenario für Retailer ergeben könnte, die diesen Titel schon länger auf der Watch haben und jetzt darüber nachdenken, ob die Aktie in ihren Augen günstig genug ist, um sie einzusammeln. Auch wenn die Titel für mein eigenes Portfolio nicht passen, schaue ich trotzdem immer wieder nach qualitativ guten Titeln, die ich in meinem Thread als Gelegenheit einstelle.Wird spannend sein, wie sich die Bullen diese Woche über schlagen werden. Ich verwende übrigens explizit keine Kennzahlen über das Unternehmen, weil das aktuell keinerlei Rolle spielt. Hier herrscht jetzt das reine Momentum vor, welches sich ja schon seit vielen Wochen bemerkbar machte, siehe diesen schnellen Fall Richtung Süden, in denen faktisch kaum Gegenwehr vom Bullenlager herrschte. Bitte diesen Beitrag nicht als Bashing sehen, aber spätestens jetzt ist all das deutlich geworden, was sich schon die letzten Monate abgezeichnet hatte, weshalb ich euch diesen Wochenchart einstelle, der auch Laien zeigt, wo und wann genau hier der Schuh drückte und warum gerade bei eher kleineren Titeln irgend wann das Momentum (oder der Trend) die Führung übernehmen, während sich viele Kleinaktionäre permanent Gedanken über die Fundamentaldaten machen, völlig ignorierend, dass der Markt sich längst eine andere Meinung darüber gebildet hat.