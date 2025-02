Bedford Metals erwirbt das Uranprojekt Cable Lake und erweitert das Projekt Ubiquity Lake

26. Februar 2025 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das „Unternehmen“ oder „Bedford“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 24. Februar 2025 eine Vereinbarung mit der Firma Northern Lights Exploration Corp. („NLE“) und dem einzigen Aktionär von NLE (der „Verkäufer“) abgeschlossen hat, welcher zufolge das Unternehmen beabsichtigt, das gesamte ausstehende Aktienkapital von NLE zu erwerben (die „Akquisition“). NLE ist der Besitzer des Uranprojekts Cable Lake, das sich über eine Fläche von 8.056 Hektar direkt nördlich der Claims Sheppard und Ubiquity Lake des Unternehmens erstreckt. Mit dieser Akquisition werden insgesamt 13.092 Hektar an höffigem Gelände im äußerst aussichtsreichen Athabasca-Becken in Saskatchewan unter der Kontrolle des Unternehmens stehen.