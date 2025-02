Tesla: Absatzrückgang um 45 Prozent – Europäer fahren lieber SAIC!

Der Rückgang steht in Kontrast zur allgemeinen Marktentwicklung: Die Neuzulassungen von Elektroautos in der Europäischen Union stiegen im Januar um 37,3 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 15 Prozent. Während Konkurrenten von dem wachsenden Interesse an Elektromobilität profitierten, blieb Tesla zurück.

Laut dem Verband der Europäischen Automobilhersteller sank der Absatz des Elektroautobauers im Januar um 45 Prozent auf 9.945 Fahrzeuge. Damit fiel Teslas Marktanteil in der Region von 1,8 Prozent auf nur noch 1 Prozent.

Die Nachricht ließ den Tesla-Aktienkurs mit einem Minus von 8 Prozent bei 302,80 US-Dollar schließen. Damit fiel Teslas Marktkapitalisierung erneut unter die Schwelle von einer Billion US-Dollar:

Bereits im vergangenen Jahr hatte Tesla mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen, mit einem Rückgang von 13 Prozent in der Europäischen Union. Besonders in Deutschland brachen die Absätze um 41 Prozent ein, berichtete Bloomberg. Im Januar wurden nur 1.277 Neuzulassungen verzeichnet – der niedrigste Wert seit Mitte 2021.

Ein Hauptgrund für den Absatzrückgang dürfte die wachsende Konkurrenz aus China sein. Der chinesische Hersteller SAIC Motor konnte seine Zulassungen in Europa im Januar um 37 Prozent steigern. Auch BYD, der größte Elektroautohersteller Chinas, gewinnt zunehmend Marktanteile außerhalb seines Heimatmarkts.

Ross Gerber, einst überzeugter Tesla-Investor, sieht in den Absatzproblemen eine ernsthafte Bedrohung für die Aktie. In einem Interview mit Business Insider prognostizierte er einen möglichen Kursrückgang um bis zu 50 Prozent in diesem Jahr. Neben der starken Konkurrenz aus China kritisierte er auch das Management von Tesla:

Elon Musk ist abgelenkt und die Grenzen der Technologie für autonomes Fahren werden immer offensichtlicher.

Besonders kritisch für Tesla seien die politischen Rahmenbedingungen in China. "Xi Jinping hat sehr deutlich gemacht, dass er will, dass chinesische Technologie- und Elektrofahrzeugunternehmen erfolgreich sind – nicht Tesla", so Gerber.

BYD ist ein so gutes Unternehmen, dass jeder in den Schwellenländern BYD kauft.

Während Tesla mit schwächelnden Absätzen kämpft, scheint der Wettbewerb nicht nachzulassen.

