Super Micro: "Angelegenheit ist damit abgeschlossen" – Aktie explodiert!

Trotz der positiven Nachricht bleibt Super Micro mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Das Unternehmen kämpft mit anhaltenden rechtlichen und regulatorischen Problemen, darunter Vorladungen durch das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC. Diese Ermittlungen gehen auf Vorwürfe aus einem Bericht des Leerverkäufers Hindenburg Research zurück, der dem Unternehmen im vergangenen Jahr "Warnsignale in der Buchhaltung" vorwarf. Super Micro bestreitet alle Vorwürfe und erklärte, der Bericht enthalte "falsche oder ungenaue Aussagen".

Ein weiteres Risiko für das Unternehmen besteht in den identifizierten Schwachstellen der internen Finanzkontrollen. In dem neuen 10-K-Bericht gab BDO an, dass Super Micro "keine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechterhalten" habe. Das Unternehmen kündigte an, seine internen Abläufe durch den Ausbau seines Rechnungswesens und die Verbesserung der IT-Systeme zu optimieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





