Fresenius zahlt nach Gewinnsprung wieder Dividende

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit seinen Kliniken und der Generikatochter Kabi haben Fresenius im vergangenen Jahr mehr Gewinn gebracht. Zudem trägt der jahrelange Konzernumbau Früchte. Im Schlussquartal verdiente das Dax-Unternehmen überraschend viel, obwohl die inzwischen ausgelaufenen Energiehilfen für Deutschlands größte Krankenhausgesellschaft Helios dort auf das operative Ergebnis drückten. Die Anleger bekommen nun erstmals wieder eine Dividende von einem Euro, nachdem sie im Vorjahr wegen der Energiehilfen leer ausgegangen waren. 2025 sollen Umsatz und Ergebnis weiter anziehen, wie Fresenius am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Die Fresenius-Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Das Management um Konzernchef Michael Sen peilt in diesem Jahr ein organisches Umsatzplus von vier bis sechs Prozent an; das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) soll zu konstanten Wechselkursen um drei bis sieben Prozent wachsen. Dazu soll auch ein Sparprogramm bei Helios beitragen, das in diesem Jahr sich mit rund 100 Millionen Euro positiv auf das Ergebnis im Tagesgeschäft der deutschen Kliniken auswirken soll. Beim Generikaanbieter Kabi hob Fresenius unterdessen seine Margenziele, nachdem dort die Profitabilität auch dank der Sparbemühungen zuletzt deutlich angestiegen war.