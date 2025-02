Munich Re weiter auf Rekordkurs - Dividende überraschend hoch

provinzler schrieb 05.11.24, 10:30

Das ist so nicht korrekt. Bei proportionalem Geschäft ist es genau umgekehrt, der Rückversicherer ist mit einem bestimmten Prozentsatz am zugrundeliegenden Geschäft des Erstversicherers beteiligt, sowohl bei den Schäden als auch bei den Prämien. Bei Quoten-Verträgen handelt es sich idR um Massengeschäft, z.B. ein Erstversicherer gibt 10% seines Kfz-Versicherungsgeschäfts in Deutschland ab. Erhöht der Erstversicherer seine Prämien schlägt das (mit leichter Verzögerung) dann auch beim Rückversicherer durch.



im NonProp-Bereich hingegen (XL-Geschäft*) werden die Prämien für den Rückversicherungs-Vertrag individuell berechnet und sind von den Prämienniveaus auf der Erstversicherungsseite grundsätzlich erstmal entkoppelt. Da wirkt dann eher eine durch hohe Schäden verschlechterte Kapitalsituation der Erstversicherer auf die Nachfrage und mittelbar damit auf die erzielbaren Prämien.



Fakultatives Geschäft, also große Einzelrisiken, werden ohnehin immer einzeln bepreist.



*XL steht an der Stelle nicht für Extra Large sondern für "Excess of Loss", d.h. es gibt in der einfachsten Form einen Selbstbehalt für den Ersversicherer und darüber dann dann eine oder mehrere sogenannte "Layer", die vom Rückversicherer gedeckt werden.