Nano One unterzeichnet endgültige Verträge über den Verkauf sowie die Rückmietung des Gebäudes und des Grundstücks in Candiac Eckdaten: - 15,7 Millionen CAD an geschätztem Nettoerlös aus dem Verkauf des Grundstücks und Gebäudes, wovon 2 Millionen CAD eine aufgeschobene Zahlung in Form eines Verkäuferdarlehens sind. - beinhaltet einen Mietvertrag mit einer …